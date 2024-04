Malvax, il sogno di un palco passa (anche) per La Spezia: il video

Quante volte ti sei chiesto il perché stavi facendo una determinata cosa? Quante volte hai pensato che la strada che hai deciso di percorrere fosse quella sbagliata?

Qualsiasi tipo di percorso ti pone di fronte a dilemmi insormontabili e al costante dubbio: ma sarò all’altezza? Probabilmente no. Ed è proprio qui che nasce il nostro viaggio. La gavetta del musicista e il viaggio sono i due punti cardine del nostro percorso, e La Spezia è l’ultimo degli itinerari. Il Viaggio Non Mi Pesa è il titolo del primo album dei Malvax, nati nel 2014 a Pavullo Nel Frignano, una piccola città

nell’Appennino modenese. Il nostro viaggio rappresenta la Gavetta musicale, quella faticosa, lunga, che sembra non avere mai fine, ma che ha anche il potere di consolidarti nel tempo. L’obiettivo ultimo è solamente uno: un palco

dove potersi esibire. Tra la più classica partitella di calcio in spiaggia alla Aldo Giovanni e Giacomo ed estenuanti inseguimenti dentro lo stadio Alberto Picco dello

Spezia Calcio, il video di La Spezia riassume in poco più di tre minuti la magia del tour per un artista: le fatiche in furgone, le serate al limite e i risvegli difficili, la voglia di arrivare a tutti i costi.



Gran parte del video ruota intorno allo smarrimento delle salopette, il nostro tratto

estetico distintivo, nonché la nostra sorta di “tuta da lavoro”, e alla ricerca frenetica delle quattro ragazze (interpretate dalle 4Calamano) colpevoli del furto. Noi Malvax abbiamo sempre pensato alle nostre canzoni come una sorta di farmaco per risolvere

i problemi della vita quotidiana, e abbiamo riproposto questo concetto anche dal punto di vista visivo. Quando ci mettiamo le tute è un po’ come se entrassimo in scena, in una perfetta via di mezzo tra un operatore dello spettacolo e dei cosplayer di Super Mario. Le quattro ragazze sono l’esatta controparte femminile della band e rappresentano metaforicamente gioie e dolori del tour, l’imprevisto che dà linfa vitale al viaggio, tutto ciò che trasforma, nel bene o nel male, un normale evento in qualcosa di memorabile. La cornice è appunto quella della città ligure, La Spezia, che per noi che siamo di Modena significa letteralmente “strada che porta al mare”, essendo uno dei cartelli di direzione più ricorrenti nel tratto Bologna-Milano dell’A1.

Un banale cartello che ci ricorda con nostalgia momenti di divertimento passati con estrema leggerezza, che rappresenta un pò la chiave di lettura di questo brano. Poter staccare la spina ci invoglia ancora di più a ripartire. Incontrare ragazze, ubriacarsi in un Pub, giocare a calcio in spiaggia e persino dimenticarsi di avere una salopette, la nostra salopette. Il video è stato girato in prima persona, con la camera posizionata letteralmente sulla testa del regista Riccardo Sanmartini. Questo espediente ha permesso di dare ulteriore dinamicità alle azioni, rendendo la visione quanto più immersiva possibile, dando la sensazione di essere parte del video. Insomma, basta indossare il visore e il gioco è fatto. “Ordina ora il tuo MALVAX VISION, diventa anche tu un MALVAX”.