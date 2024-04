Bologna Musica d’Autore 2024, aperte le iscrizioni all'ottava edizione

Sono aperte le iscrizioni per il BMA · Bologna Musica d’Autore, lo Showcase Festival itinerante organizzato da Fonoprint per la promozione e la valorizzazione di progetti emergenti nel panorama musicale italiano, giunto alla sua ottava edizione.

È possibile candidare il proprio progetto musicale entro e non oltre il 10 maggio, inviando la domanda di iscrizione secondo le indicazioni riportate sul regolamento ufficiale, disponibile sul sito www.bolognamusicadautore.it. La qualità delle proposte che avranno presentato regolare candidatura verrà giudicata da una commissione artistica di addetti ai lavori, giornalisti, discografici, produttori, artisti, che selezionerà la rosa dei 6 finalisti, protagonisti delle serate del festival, che avranno la possibilità di presentare i brani selezionati esibendosi dal vivo grazie alla strumentazione professionale targata Fonoprint. Come da tradizione, gli emergenti scelti affronteranno un vero e proprio tour. Nell'edizione del 2023, i finalisti hanno avuto l'opportunità di dividere alcuni dei palchi di prestigio della scena live italiana con i Fuera, i Thru Collected e Le Feste Antonacci.



In occasione della serata finale, sarà decretato il progetto vincitore, che verrà premiato con cinque giorni di registrazione, mix e master presso gli studi Fonoprint, affiancato da un fonico resident.



Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Bologna Unesco, Emilia-Romagna Music Commission, DICE, BPM Concerti sono partner dell'edizione 2024 di BMA · Bologna Musica d'Autore.



Il progetto riceve il sostegno della Regione Emilia-Romagna nell'ambito della legge musica L.R. 2/2018.



Da quarant'anni ai massimi livelli nella produzione musicale, Fonoprint è un punto di riferimento nel campo della registrazione sonora, dell'audio mastering e dell'authoring di supporti multimediali. Negli studi Fonoprint, già Museo del Suono e della Canzone della città di Bologna ed ente di formazione per giovani cantautori ed ingegneri del suono, sono stati registrati i più importanti dischi della cultura pop e rock italiana.