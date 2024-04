Brainstorm, in mostra a Milano le copertine di Storm Thorgerson

Approfondimenti

Il musicista inglese è nato il 9 gennaio 1944 in un sobborgo di Londra. Dopo gli esordi da turnista e l’esperienza negli Yardbirds, ha fondato la band con cui ha raggiunto il successo internazionale. Con i suoi celebri riff ha ispirato generazioni di chitarristi ed è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame. Ecco le tappe fondamentali della sua carriera e le cose da sapere su di lui

Jimmy Page , uno dei più grandi e influenti chitarristi di tutti i tempi, compie 80 anni . Dopo gli esordi da turnista e le esperienze in band come gli Yardbirds, il musicista inglese ha fondato i Led Zeppelin , con cui ha raggiunto il successo internazionale. Prolifico creatore di riff indimenticabili, è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame

IL LAVORO DA TURNISTA - Nei primi anni Sessanta inizia a lavorare come turnista in studio, anche per artisti come i Kinks o gli Who. Nel 1964 ha contribuito con la chitarra alla musica di scena del film dei Beatles A Hard Day’s Night. Lo stesso anno Page è stato contattato per sostituire Eric Clapton negli Yardbirds, ma ha rifiutato per lealtà verso il suo amico. Non volendo rinunciare alla sua redditizia carriera di turnista e preoccupato per la sua salute durante i tour, ha suggerito un altro suo caro amico, Jeff Beck