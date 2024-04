Nas, live in Italia a ottobre per celebrare i 30 anni di Illmatic

Il rapper di New York annuncia una serie di date in Europa. Il 30 di ottobre sarà al Fabrique di Milano, unico concerto in Italia. Biglietti in prevendita su My Live Nation dalle 10 del 23 aprile. Vendita generale dal 26 aprile alle 10 su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket

Illmatic, lo storico album d’esordio di Nas, ha compiuto 30 anni venerdì 19 aprile. E il rapper originario di New York non ha mancato di celebrare la ricorrenza con una notizia che ha fatto saltare sulle sedie tutti i suoi fan sparsi per il mondo. Sul suo profilo Instagram, Nas ha infatti annunciato un tour per i 30 anni del disco, una serie di date in Europa nelle quali eseguirà per intero le 10 tracce di uno dei dischi più importanti nella storia dell’hip hop.

Il tour toccherà anche l’Italia, per una sola data al Fabrique di Milano, il 30 ottobre. I biglietti saranno venduti in prevendita esclusiva per gli utenti My Live Nation (la registrazione è gratuita) a partire dalle 10 del mattino di martedì 23 aprile, mentre la vendita generale sarà aperta il 26 aprile, sempre alle 10, su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

UN ALBUM ENTRATO NELLA STORIA DELL'HIP HOP

Uscito il 19 aprile del 1994, Illmatic è stato un successo di vendite e critica straordinario. Negli Stati Uniti ha superato i 2 milioni di copie vendute, ottenendo due dischi di platino e lanciando la carriera di Nas. Al suo interno sono presenti tracce memorabili come i singoli It Ain’t Hard to Tell, Life’s a Bitch e The World is Yours, ma anche l’inno NY State of Mind. È il primo e secondo molti insuperato dei 17 album in studio registrati dal rapper vincitore di un Grammy (Best Rap Album con King’s Disease nel 2021) su quattordici candidature ottenute in carriera. Nel post embeddato qui sotto potete vedere tutte le date dell’Illmatic 30 Year Anniversary Tour.