Milano Design Week, protagonista la musica elettronica

Fino al 21 aprile 2024 tempo di Milano Design Week e Salone del Mobile, pronti come sempre a mettere Milano al centro della scena mondiale. Lo stesso si può dire per gli eventi con protagonista la musica elettronica: una volta di più Milano sembra trasformarsi in Ibiza. Ecco una serie di appuntamenti da non perdere.



Martedì 16

All’ex Parco Pozzi di Corsico Paradise Tecnique con Sgio Sgia, XZXCUXZX ME

e Andrewww e la loro musica Bass, Breaks, Uk Garage ed Electro, all’Arca ACME Milano

propone Marc Anthony Bowen, Goodboi e Nicola Torresi.



Mercoledì 17

Al Volt accoppiata di gran lusso costituita da Richie Hawtin e Adiel; Adiel si è formata artisticamente al Goa di Roma ed è una delle dj techno italiane più apprezzate al mondo, grazie ad una serie di set che negli anni l’hanno vista protagonista in club

assoluti quali Berghain di Berlino, DC 10 di Ibiza e fabric di Londra e festival imprescindibili come Awakenings e Terminal V, così come le produzioni con la sua etichetta discografica Danza Tribale sono sempre al centro dell’attenzione di clubber ed addetti ai lavori.



Giovedì 18

Terza giornata alla Fabbrica del Vapore per la Fabbrica Design Week: in

programma musica con Luca De Gennaro, MoBlack, Dolce Potente e Sama’ Abdulhadi.

Pioniere dell’Afro House se ce né uno, lo scorso anno MoBlack ha festeggiato i primi dieci anni della sua etichetta discografica MoBlack Records, ha suonato al Tomorrowland e al Burning Man, così come i suoi mixati continuano ad essere trasmessi da BBC Radio 1, la radio pubblica inglese. A seguire aftershow al Tempio del Futuro Perduto.



Venerdì 19

Al District 272 di Viale Padova Milano3000 presenta Héctor Oaks e Sole Dosi. Il nome ed il sound dello spagnolo Héctor Oaks da anni rimbombano potenti nel circuito dei locali più underground: la sua nomea è legata in particolare al Bassiani di Tbilisi, il locale georgiano da molti addetti ai lavori considerato più che giustamente il Berghain dell’Europa dell’Est: proprio per la Bassiani Records Oaks ha firmato nel 2018 il suo primo album “As We Were Saying”.



Sabato 20

All’ex Macello primo Vision Open Air stagionale: la one-night prodotta da

Amnesia Milano – in versione indoor in scena al Fabrique, dove venerdì 12 aprile ha

appena ospitato Amelie Lens – sceglie la Milano Design Week per il suo debutto outdoor. Musica a cura di Ilario Alicante, Leon e Blacksun, a seguire afterparty

all’Amnesia Milano con Ilario Alicante e Valerie Fox. Ilario Alicante è un amico di vecchia data dell’Amnesia Milano e dei suoi eventi correlati, uno su tutti Ilario Alicante allnightlong.



Domenica 21

E' il giorno dei closing party un po’ ovunque: nella succitata Fabbrica del Vapore, per la crew di Individual Lab al Cross Studio, per la Design Weed a cura di Unconventional Events all’Embassy Store e tantissimo altro. Davvero ce n’è per tutti i gusti!