No Borders Music Festival, Morcheeba e Bregović all'edizione 2024

La band londinese e il cantautore balcanico suoneranno durante la 29esima edizione della manifestazione musicale, prevista per il pomeriggio del 20 luglio ai Laghi di Fusine, al confine tra Italia, Austria e Slovenia. I Morcheeba si esibiranno alle 14, Bregović alle 16

Il No Borders Music Festival 2024, storica manifestazione musicale, si prepara all’appuntamento del 20 luglio ai Laghi di Fusine, al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Per la 29esima edizione, il Festival ospiterà i Morcheeba, band londinese con una carriera ventennale, che suoneranno alle 14, e Goran Bregović, la cui esibizione è prevista per le 16.

Chi sono i Morcheeba I Morcheeba, per gli organizzatori del No Borders, sono sinonimo di evoluzione musicale. Si affermano nel 1995 come gruppo trip-hop per poi abbracciare generi sempre diversi ma ben amalgamati dal loro personale stile: pop rock, alternative rock, indie rock. Tra i loro successi, Rome Wasn't Built in a Day, Otherwise, The Sea e Be Yourself.