Goran Bregović racconta The Belly Button of the World. L'INTERVISTA

In attesa di poterlo riascoltare live, il compositore e musicista balcanico ci ha raccontato il suo ultimo lavoro The Belly Button of the World. L’INTERVISTA

In queste settimane il Maestro Goran Bregović è impegnato in una serie di appuntamenti in Italia. Il musicista e compositore balcanico ci ha parlato dello sviluppo dell’ultimo progetto discografico The Belly Button of the World e del rapporto con il nostro Paese.

Goran Bregović su The Belly Button of the World: "Non è un disco per chi è di corsa" The Belly Button of the World, nato durante i mesi di pandemia e uscito il 19 maggio di quest'anno, è un lavoro composto da cinque brani scritti per tre violini solisti, un'orchestra sinfonica, un sestetto di voci maschili e la Wedding and Funeral band. Il Maestro ha dato vita a un disco capace di far viaggiare con le mente e con il cuore mescolando influenze proventi da liturgie cristiane, ebraiche e musulmane. The Belly Button of the World è in grado di far sognare, viaggiare e riflettere in un periodo storico in cui le persone sono sempre di corsa.

Partiamo dall'Italia, qual è il suo rapporto con il nostro Paese? "Il mio rapporto con l'Italia è di lunga data. Sono arrivato qui per la prima volta quando avevo diciotto anni. A quel tempo per me era tutto un sogno, suonavo nei bar tra Napoli e Ischia non potendo immaginare che un giorno avrei avuto un mio pubblico ai concerti" Durante la pandemia ha lavorato al suo ultimo album The Belly Button of the World "La pausa di due anni per il Covid ha rappresentato un momento di riscoperta per me. Mi sono potuto concentrare in studio, con i miei tanti concerti non avrei potuto farlo"

E in quel momento ha iniziato a comporre il disco “Mi sono chiuso in studio e ho realizzato The Belly Button of the World, ma ho composto anche un altro disco che uscirà nella primavera del prossimo anno” Ci può anticipare qualcosa? “Ci saranno canzoni. Il motto sarà ‘Chi non diventa pazzo non è normale’” Tornando a The Belly Button of the World, è un disco per chi non ha fretta “Non è un disco per chi è di corsa, ma per chi ha tempo di fermarsi e viaggiare con me. Se avete tempo questo disco potrà essere la colonna sonora di un viaggio, la colonna sonora del vostro film”. Queste le prossime date in Italia del Maestro Goran Bregović: 6 agosto, Assisi (PG) – Piazzale Rocca Maggiore

8 agosto, Majano (UD) – Festival di Majano

11 agosto, Melpignano (LE) – Palazzo Marchesale