Martha J. & Chebat Quartet, la luna alla finestra si chiama Amelia

La sacralità ha i suoi riti. Che sia laica o religiosa. E serve coraggio per violare una liturgia poiché è sottile il confine tra l'iconoclastia e la visionarietà. In questa seconda metà della luna, quella più coraggiosa, hanno preso la residenza Martha J. e il pianista Francesco Chebat in Amelia, un album dedicato alla cantautrice Joni Mitchell. Si tratta di un progetto in quartetto al quale hanno collaborato Giulio Corini e Maxx Furian. La tracklist è composta da undici brani, un atto d’amore in chiave jazz dedicato all'artista canadese.



Dopo un primo ascolto disorientante, perché ascoltare Joni Mitchell vestita di jazz non mi era mai capitato, sono passato al secondo e sono entrato nella magica armonia creata da Martha e Francesco: come dice un verso di A Chair In The Sky "it caught me by surprise" ovvero mi ha colto di sorpresa. Ed è proprio lo stupore la chiave di interpetazione di Amelia. Per chi non conosce l'ottantenne artista canadese, il lavoro di questa coppia è una ghiotta occasione per avvicinarsi a lei col dovuto pudore. Prendiamo l'incipit di Moon at the Window: "It takes cheerful resignation, Heart and humility, That's all it takes"; sono parole di un brano pubblicato nel 1982 e sembrano scritte stamattina: "ci vogliono allegra rassegnazione, Cuore e umiltà, Questo è tutto ciò che serve". E servono atti di coraggio musicale come Amelia per sottolineare, anche attraverso una declinazione musicale unica, quanto il tempo sia nello stesso istante viaggio e staticità. Quest'ultima sono le parole, il movimento è figlio delle stesse parole che attraversano gli anni senza perdere un grammo di energia. Estrapolando un concetto di The Same Situation, brano ammantato di romanticismo, e universalizzandolo, dico che è affascinante sapere che Amelia ci rassicura donandoci "again and again the same situation For so many years" ovvero ancora e ancora la stessa situazione per così tanti anni.