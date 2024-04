Dotan, a Milano il 14 aprile il suo unico concerto in Italia

L’artista olandese Dotan riporta il suo universo folk in Italia in un’unica speciale data, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, che si terrà domenica 14 aprile 2024 al Biko di Milano. Dotan è un cantautore che si fa le ossa suonando nei bar e nei salotti per autoprodurre e promuovere il suo album di debutto “7 Layers”, che riscuote un successo internazionale che tocca Europa e Nord America. Armato della sua chitarra acustica, Dotan scrive con l'obiettivo di raccontare le storie più vicine al suo cuore. In contrasto con i suoi lavori precedenti, più cupi, la nuova era di produzione artistica di Dotan, intrapresa col secondo album “Satellites”, è ispirata alla luce, trovando la bellezza nelle asperità della produzione e nella cruda onestà dei testi.



“Diamonds In My Chest”, il suo ultimo singolo pubblicato lo scorso 22 settembre, segna il ritorno alle sue radici con un sound pregno di atmosfere folk e acustiche. Il singolo è stato scritto durante un viaggio in macchina attraverso il deserto della California e Dotan descrive la canzone come "un viaggio alla scoperta del proprio vero io". Il suo obiettivo principale è quello di mantenere l’organicità del sound utilizzando strumenti veri suonati da persone vere, cercando di evitare suoni sintetizzati, per poter "sentire i cigolii della chitarra e le imperfezioni del suono, per farlo sentire crudo e vero".