Dada Sutra offre una visione nuova dell'umanità con Le Cure: il video

Quando ho fatto sentire Le Cure al regista Giulio Favotto mi ha detto che ha

subito pensato ai semi, alla “cura” come quella che serve per far crescere una

pianta. La terra custodisce il seme come uno scrigno, in attesa che gli elementi e il

tempo possano farlo nascere, “il sole che spinge da dentro” il germoglio, nelle parole

della poetessa Marisa Papa Ruggiero. La cura è non solo quella degli elementi, ma

anche il sapere che si trasmette nei secoli su come favorire quest'alchimia, come

permettere alla pianta di vivere, e quindi di nutrirci e farci vivere a nostra volta. Sul

versante opposto ci sono le cure come le intendiamo nella cultura occidentale, quindi

le medicine, i palliativi, gli antidolorifici, quella varietà colorata, impressionante,

smodata di pillole che attutiscono i dolori, ma spesso ne ignorano le cause.



La malattia nella nostra società è qualcosa da silenziare, non qualcosa da ascoltare per scoprire di più su di noi, su cosa ci fa vivere al meglio e cosa ci uccide lentamente.

Visivamente abbiamo scelto di tradurre questo parallelismo tra semi e pillole in una

danza in stop motion di medicinali che piano piano vengono sostituiti da semi – la

proliferazione dell'industria farmaceutica che si confronta con la biodiversità, le due

facce delle “cure”. Non a caso questa parola nella lingua italiana ha un doppio

significato che in inglese si può tradurre con due parole diverse, “care” e “cure”.



Un'altra suggestione viene dal collegamento della terra, che “cura” i semi, alla

fertilità e alla sessualità. Quello che nella nostra società, per retaggio cattolico, viene

visto come “impuro”, è davvero la sorgente di vita e il mezzo per cui siamo al mondo.

C'è una dicotomia nella nostra cultura tra l'ambito terreno, oscuro e sporco, e quello

celeste, puro e luminoso. Nel video abbiamo scelto di ribaltare questo contrasto e

integrare questi due lati, parlare della terra come qualcosa di luminoso e

paradisiaco. Due mani scavano nel terreno e aprono un solco da cui viene una luce

bianca. In un'altra scena alzo lentamente la gonna per rivelare uno specchio che

riflette la luce e abbaglia, per svanire poi in un fade to white, un mistero che continua

ad essere tale, una visione come in un sogno, terrena e aerea al tempo stesso.



Quest'immagine vuole anche essere un richiamo all'opera Balkan Baroque di Marina

Abramovic, ispirata a riti balcanici della fertilità. Il video è anche ripetitivo, si riavvolge su se stesso e riparte, cambia, e riparte di nuovo, seguendo la canzone che è ossessiva, martellante. Volutamente non c'è una narrazione, non c'è un punto di arrivo, è un fare e rifare, come il processo di germinazione e crescita di una pianta. Una pillola viene fatta ruotare su se stessa fino ad aprirsi, rivelando che dentro ci sono altri semi, come un serpente che si morde la coda. I colori che abbiamo scelto sono colori forti, vividi, presi in prestito da un'estetica punk che, di nuovo, percorre anche la canzone. Tutto il video è stato girato negli studi di Wovo, a cui va un ringraziamento speciale.