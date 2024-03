Ne-Yo, la prima data del cantante in Italia sarà a Torino

NE-YO si esibirà in Italia per la prima volta. L’artista annuncia oggi nuove date europee del suo Champagne & Roses Tour. Tra queste c’è anche un appuntamento nel nostro Paese: il concerto si terrà sabato 15 giugno 2024 alla Inalpi Arena di Torino. I biglietti saranno in vendita su Vivaticket dalle ore 09:00 di mercoledì 27 marzo.



Nel corso della sua carriera NE-YO ha venduto complessivamente oltre 20 milioni di album in tutto il mondo, imponendosi come hitmaker e scrittore, oltre che come attore e imprenditore. Ha prodotto singoli da primo posto in classifica come So Sick, Sexy Love, Closer, Because of You, Miss Independent e Push Back. Ha inoltre scritto brani per artisti del calibro di Rihanna (Unfaithful, Russian Roulette e Take a Bow) Beyoncé, Jennifer Hudson, Usher, Carrie Underwood, Celine Dion e molti altri.



RTL 102.5 è Radio Ufficiale dell’evento. Esse Magazine è media partner dell’evento.



NE-YO

Champagne & Roses Tour

sabato 15 giugno 2024 - Torino, Inalpi Arena

Biglietti

https://www.vivaticket.com/it/ticket/ne-yo/232253

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire € 60,00 + d.p.