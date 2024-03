Gianluca Grignani ha problemi tecnici al concerto: la reazione

Una serie di problemi tecnici ha afflitto la prima tappa del nuovo tour Residui di Rock’n’Roll di Gianluca Grignani, che ha reagito con evidente disappunto. “Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. È strano. Non capisco. Non va un c***o”, ha inveito il cantante contro gli organizzatori del live nel corso della serata del 22 marzo al Phenomenon di Fontaneto D’Agogna, in provincia di Novara. “La chitarra non funziona. Quell’altro fa quello che vuole lui. Ognuno fa quel c***o che vuole e poi io mi ritrovo nei casini. Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il concerto”, ha proseguito Grignani, che ha coinvolto anche i membri della band. “Giuro, io potrei anche andarmene adesso. Dovete credermi, sono costretto a fermarmi. Non sono nelle condizioni di lavorare. Arrivare a questo è troppo”. L’artista ha effettivamente abbandonato il palco, dove ha però fatto ritorno dopo poco per intonare a cappella alcuni dei suoi più grandi successi, che non hanno deluso i fan.