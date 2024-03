Pino Daniele Day, Napoli celebra il suo "mascalzone latino"

È la giornata di Pino Daniele, è il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa del papà. E dunque Napoli ha acceso il suo cielo migliore per celebrare uno dei suoi figli più illustri, quello che è stato ribattezzato il mascalzone latino. L’appuntamento è nella sede del SUM – Stati Uniti del Mondo, a pochi metri dalla maestosità del Maschio Angioino. Qui c’è tutto il suo mondo: video, chitarre, fotografie, suggestioni. È un viaggio catartico non solo nella storia di un uomo ma di un popolo, un popolo mediterraneo. A celebrarlo ci sono il figlio Alessandro, tanti amici e poi giornalisti, produttori e collaboratori. In occasione del 40mo anniversario del suo primo album dal vivo, Sciò Live, è in arrivo, già sulle piattaforme e dal 22 marzo in Vinile Limited Edition, Sciò Live – 40th Anniversary Album che è impreziosito da quattro bonus track inedite tratte dal live di Roma del 14 settembre 1984.