POM, la band olandese in concerto in Italia con We Were Girls Together

Band di Amsterdam, POM dimostrano che un suono più naturale e diretto possa combinarsi perfettamente con un'atmosfera allegra e riconducibile alla vita quotidiana. Ispirati dal Britpop, dal punk e dal garage rock, hanno dato vita al loro speciale fuzzpop, arricchito da un energico ed esuberante show dal vivo. l debutto arriva nel 2019, con il singolo Down The Rabbit Holr, brano che ha superato i due milioni di streaming, seguito due anni dopo dall'ep Lately (su etichetta Mattan Records), in cui è contenuto il brano Two, che ha accelerato la carriera dei POM quando è stato utilizzato per una campagna internazione su larga scala da Zalando. All'ep ha fatto seguito il doppio singolo Toni/Piglet.



Sin dagli inizi, POM si sono contraddistinti per i loro concerti coinvolgenti e pieni di energia e, dal circuito underground, sono passati rapidamente al primo tour nei club in Europa alla fine del 2021. Nominati come seconda migliore band dal vivo a Eurosonic Festival 2022, POM hanno continuato la loro ascesa con una lunga tournée che ha contato 36 presenze a festival europei e 24 spettacoli nei club, tra Germania, Paesi Bassi e Spagna. Il 10 novembre 2023 arriva, sempre su etichetta Mattan Records, We Were Girls Together, il debutto sulla lunga distanza, un viaggio verso l'età adulta tra cambiamenti, aspetti positivi e negativi e la ricerca della propria identità.

Un argomento importante del disco è legato ai problemi di salute mentale che la cantante affronta come depressione, isolamento, dissociazione e stress. Brani come 'Eskeleton' e 'RUN' parlano del trauma e dell'impatto duraturo che questo può avere su una persona. L'album esplora come questi cambiamenti influenzino le relazioni con le altre persone, ed incarna il sentimento agrodolce di nostalgia quando si pensa al passato e si deve lasciare andare ciò che si era. La pubblicazione di We Were Girls Together è accompagnata da un tour europeo che ha portato POM in concerto in Olanda, Lussemburgo, Francia, per arrivare, a marzo, in Germania, Svizzera ed Italia.



TOUR ITALIANO

17 marzo, Verona, Fine di Mondo

18 marzo, Modena, Nowhere Club

19 marzo, Perugia, Marla

20 marzo, Tarquinia (VT), Boa Sorta

21 marzo, Pesaro, Circolo Megaroni

22 marzo, Lecco, Circolo Libero Pensiero

23 marzo, Bologna, Covo Club

24 marzo, Torino, Blah Blah