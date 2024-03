Michele Camillò, determinazione per fuggire la Zona di Comfort: video

Il brano Zona di comfort, che dà anche il titolo all’album, è il mio quarto singolo. Esso racchiude il significato totale dell’album in cui, come già detto, esprime un desiderio reale di evoluzione profonda. Trovarsi nella Zona di comfort significa stare in una situazione di stallo, di torpore, dal quale sembra quasi impossibile uscire. Anche se può apparentemente sembrare una situazione di comodità, di tranquillità, di comfort appunto, essa può nel tempo rivelarsi una vera trappola che ci impedisce di realizzare la nostra vera essenza, i nostri sogni più reconditi; quindi, contro ogni convenzione sociale o costrizione mentale, appare naturale che la conseguente crisi divenga il pretesto per operare in noi e nella nostra vita una trasformazione globale. Ma per fare ciò, occorre coraggio, determinazione, voglia di lottare ed andare persino controcorrente. Insomma, bisogna crederci seriamente e non arrendersi mai. Il cambiamento è fondamentale per la crescita personale. Ci offre nuove prospettive, sfide e opportunità di apprendimento.



Accettare il cambiamento ci rende più flessibili e adattabili alle sfide della vita. Attraverso nuove esperienze, ampliamo la nostra comprensione del mondo e di noi stessi. Il cambiamento può portare a miglioramenti significativi nella nostra salute mentale e emotiva. Resistere al cambiamento limita il nostro potenziale di evoluzione. Affrontare le transizioni con apertura ci consente di superare le paure e di abbracciare nuove possibilità. Inoltre, il cambiamento spesso ci insegna la resilienza, migliorando la nostra capacità di affrontare le avversità. In sintesi, l'importanza del cambiamento nella vita risiede nell'arricchimento personale, nella flessibilità mentale e nella continua ricerca di autenticità e realizzazione.



Il video di Zona di comfort, come gli altri singoli, è stato girato a Milano. Molte scene sono state riprese nella zona dei navigli, sui ponti, con lo sguardo rivolto verso il futuro, oltre l’orizzonte visibile. Inoltre, le riprese davanti ai murales raffiguranti grandi artisti, tra cui Lucio Dalla, rappresentano la materializzazione dei sogni dell’artista che, volendo uscire dalla zona di comfort, vuole approdare a una realtà diversa e creativa, forse difficile da raggiungere, ma non di certo impossibile. Lucio Dalla, figura iconica della musica italiana, è stata una fonte straordinaria di ispirazione per molte persone, inclusa me. Le sue canzoni toccano profondamente le emozioni, trasmettendo sentimenti universali di amore, dolore e speranza. La sua voce appassionata e la capacità di raccontare storie attraverso la musica hanno lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale. Dalla ha affrontato temi sociali con intelligenza e sensibilità, trasformando le sue composizioni in vere e proprie opere d'arte. La sua dedizione alla creatività e la sua autenticità hanno ispirato molti a perseguire i propri sogni con passione. La sua eredità artistica continua a vivere attraverso le melodie che continuano a toccare il cuore di chiunque le ascolti, confermando il potere eterno della sua musica.