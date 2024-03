Max De Lorenzis, rinascita e speranza si chiamano Ci Sarò: il video

Sono felice e vi ringrazio per darmi la possibilità di presentare in anteprima il videoclip ufficiale del mio nuovo singolo, Ci Sarò, brano che segna un momento cruciale nel mio percorso artistico e personale. Dopo il successo internazionale delle mie precedenti release in lingua inglese, questa canzone, la prima in italiano, rappresenta per me una promessa di presenza, non solo fisica, ma emotiva e spirituale, nei confronti di me stesso e di chi mi circonda. È una riflessione sulla responsabilità che abbiamo verso la nostra essenza e sull'importanza di ascoltare oltre le parole e i pregiudizi, per comprendere veramente noi stessi e gli altri.



Ci Sarò nasce da un profondo lavoro interiore che ho intrapreso, è una canzone che parla di speranza, di rinascita e della forza interiore che emerge nei momenti di disperazione e ribellione. Con questo pezzo, voglio incoraggiare gli ascoltatori a riscoprire l'energia, la grinta e la bellezza che troppo spesso tutti noi dimentichiamo di avere. Il singolo, che anticipa l'uscita del mio debut album La 5° Casa, prevista nelle prossime settimane, si apre con una delicatezza che ricorda una ninna nanna, evolvendosi poi in un potente inno alla ribellione. Attraverso una metamorfosi musicale e lirica, ho descritto un viaggio all’insegna dell'auto-scoperta e della liberazione dalle catene imposte dalla società, riflettendo la tendenza umana a nascondere la propria essenza per paura di rivelare la vera identità che ci contraddistingue e che ci rende, semplicemente e meravigliosamente, unici. Se mi chiedessero di descrivere questo brano in poche parole, direi che è una sorta di manifesto per chiunque si sia mai sentito perso, un cammino musicale verso l'autenticità e il coraggio di essere se stessi, nonostante le paure, le etichette, i preconcetti e i giudizi esterni.



Il videoclip che accompagna la traccia è una rappresentazione visiva di questo viaggio interiore, un cammino che ci conduce attraverso le emozioni, le paure, le speranze, fino alla liberazione finale. La scelta di girare il video in location suggestive come il deserto e il mare non è casuale; simboleggiano rispettivamente l'isolamento e la vastità delle possibilità che si aprono quando osiamo ascoltare il nostro cuore, quando abbandoniamo le maschere per rifletterci nella nostra anima.



Lavorare a questo progetto è stata un'esperienza trasformativa per me. Ogni aspetto del singolo e del video - dalla scrittura della canzone alla selezione delle location, dalla scelta degli attori alla direzione artistica - è stato curato nei minimi dettagli per assicurare che il messaggio di "Ci Sarò" fosse trasmesso nella maniera più pura e potente possibile e sono davvero molto soddisfatto del risultato finale.



Con Ci Sarò mi impegno a essere presente, a combattere per la mia autenticità e a incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Spero che questo singolo possa ispirare gli ascoltatori di tutto il mondo a riconoscere e abbracciare la loro vera essenza, a esprimersi liberamente senza paura del giudizio, e a vivere una vita piena di significato e scopo. Grazie ancora per avermi accompagnato in questo viaggio; sono ansioso di condividere con voi tutte le meraviglie che ci riserva il futuro e ricordate di essere voi stessi, sempre e comunque, nelle vostre straordinarie peculiarità!