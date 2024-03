Brando Madonia, pubblica l'Ep Inverno Cenere e crea una playlist

In my life - the Beatles

Difficilissimo per me scegliere solo un brano dei Beatles. In my life secondo me unisce una malinconia struggente con una leggera spensieratezza. Il tutto con melodie e armonie meravigliose che solo i Beatles riescono a creare e che in tanti hanno provato a “copiare” (me compreso).



Anna e Marco - Lucio Dalla

Ogni volta che ascolto questo brano mi commuovo. Quando nel finale Dalla dice “qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano” è molto difficile trattenere le lacrime. È una delle canzoni d’amore italiane più belle mai scritte.



Lilac wine - Jeff Buckley

Ecco un altro brano devastante, la voce di Jeff Buckley si sa ormai benissimo, è divina. In questa canzone raggiunge livelli emotivi extraterrestri. Ascoltandola in solitudine ci si avvicina a un’esperienza extra sensoriale che consiglierei a tutti.



Creep - Radiohead

Mi ricordo da bambino quando ho ascoltato per la prima volta questo brano sono impazzito. Quando entrava l’elettrica poco prima del ritornello sentivo una carica dentro indescrivibile. Il resto della canzone è storia.



L’ombra della luce - Franco Battiato

Ho un legame particolare con lui e di questo ne sono grato e lo tengo custodito per me. L’ombra della luce ti purifica. Ricordo ancora quando la ascoltai per la prima volta live al Teatro Bellini a Catania. In quel contesto ha preso ancora più magia.



Selfless - The Strokes

Adoro gli Strokes. Scoperti da adolescente me ne sono totalmente innamorato. Nonostante siano passati tanti anni il loro ultimo album me lo sono divorato. Selfless la collego a tanti ricordi, tutti bellissimi. Riesce a farti cantare a squarciagola come fosse una super hit e nello stesso tempo a scavare dentro i tuoi ricordi.



Space song - Beach House

Questo è un brano particolare per me. Diventato famosissimo sui social tra reels e tik tok. Ha la forza di un uragano e la delicatezza di un fiore. A volte con la semplicità di certe note suonate nel modo giusto e con i suoni giusti si ottengono risultati potentissimi.



Immensità - Andrea Lazlo De Simone

Andrea Lazlo De Simone sembra arrivare da altri tempi. Mi ha subito colpito dalla prima volta che l’ho ascoltato. Con immensità finisco dentro un gigantesco frullatore di emozioni nello spazio. Questo è quello che sento.



La guerra fredda - Colapesce

Il brano con cui ho scoperto Colapesce. Credo fosse il 2012 ero in macchina da solo e ascoltando la radio sento questo brano. Mi catturò subito. Tornando a casa cercai su Google il testo e da lì sono riuscito a risalire alla canzone.



Road trippin’ - Red Hot Chili Peppers

I Red Hot hanno plasmato totalmente il mio modo di fare musica. Da piccolo impazzivo per loro e ancora oggi è così. Ho seguito tutta la loro evoluzione discografica. Concludo con questo brano perché è perfetto per dei titoli di coda e viva John Frusciante sempre.