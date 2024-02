Il brano racconta la storia di un personaggio misterioso che non si cura dell'opinione altrui, evidenziando il suo impegno per l’affermazione dell'autenticità in un mondo in cui l'identità personale dovrebbe contare più del giudizio degli altri IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

Domani, venerdì 23 Febbraio, esce una versione inedita del mio ultimo singolo “she”, remixata da Benny Benassi, icona della dance in Italia, mito radiofonico e DJ di grande successo. Sono molto elettrizzata da questa collaborazione con il grande Benny Benassi che è conosciuto in tutto il mondo ed è capace di intercettare e anticipare le tendenze. Così il mio brano “she”, viaggio immersivo e accattivante nella bellezza, nella fuga e nella beatitudine, si trasforma in un manifesto della musica dance. Nel testo di “she” racconto la storia di un personaggio misterioso che non si cura dell'opinione altrui, evidenziando il suo impegno per la ricerca e l’affermazione dell'autenticità in un mondo in cui l'identità personale conta più del giudizio degli altri.



Solitamente non mi soffermo nei dettagli nei testi delle mie canzoni, mi piace lasciare che chi ascolta i miei brani scopra da sé i propri significati e li metta in relazione con la propria vita. La mia lotta contro l'insonnia mi porta spesso a scrivere quando non riesco a dormire e, una notte, scorrendo tra le note del mio telefono, mi sono imbattuta in una frase che mi ha fatto venire l'ispirazione. Così è nato il singolo “she”.

Questa nuova versione di “she” remixata da Benny Benassi riesce a coinvolgerti grazie a un ritmo incalzante e accattivante, dall’inizio alla fine.



La collaborazione con Benny Benassi è un'esperienza completamente nuova per me, non avevo mai lavorato a remix della mia musica prima d'ora. Sono davvero felice che la mia prima collaborazione di remix sia con Benny Benassi, perché oltre alla musica, condividiamo un rapporto con l'Italia. Uno dei miei migliori amici è di Milano e ogni volta che ho girato qualcosa in Italia o che ho suonato in Italia ho amato essere lì, quindi questa è un'esperienza molto speciale per me. E spero che alla gente piaccia.

Sono anche molto felice che Benny Benassi abbia fatto questa dichiarazione “Non appena ho ascoltato la prima versione del singolo "she" di questa giovane promessa della musica Alt Pop, ho pensato di farne una versione dance, da club. Mi piace la voce di Karin Ann e sono molto felice di condividere con il mondo questo remix!”