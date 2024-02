Christone "Kingfish" Ingram in concerto a Roma l'11 luglio

Il virtuoso del blues Christone "Kingfish" Ingram ha annunciato questa mattina una data alla Casa del Jazz di Roma. Il chitarrista, cantante e autore, vincitore di un Grammy Award, è diventato rapidamente la voce blues della sua generazione. Dalla sua città natale, Clarksdale, Mississippi, ai palcoscenici di tutto il mondo, il ventiquattrenne è stato protagonista di diversi tour nord americani con Vampire Weekend, Jason Isbell e Buddy Guy. Da quando è esploso sulla scena nel 2019, Ingram è stato nominato per 10 Blues Music Awards e li ha vinti tutti. Rolling Stone ha dichiarato: "Kingfish è uno dei giovani chitarristi più eccitanti degli ultimi anni, con un suono che comprende B.B. King, Jimi Hendrix e Prince".



Il concerto dell’11 luglio alla Casa del Jazz di Roma si aggiunge a quello già annunciato di Gardone Riviera, in cui il pubblico potrà ascoltare Kingfish in apertura a Gary Clark Jr. il 10 luglio per uno spettacolo di altissima qualità.