John Legend in concerto alle Terme di Caracalla e a Pompei a giugno

Il Teatro Terme di Caracalla e l’Anfiteatro Scavi di Pompei saranno i meravigliosi scenari in cui John Legend si esibirà i prossimi 10 e 11 giugno. Due location mozzafiato che faranno da contorno a due concerti molto special in cui la star del pop-soul sarà solo sul palco, accompagnato solo dal suo pianoforte. La speciale performance da solista, a Night with John Legend, conterrà canzoni e storie dell’artista, insieme a tutti i brani che lo hanno reso la star che è oggi. Si potranno ascoltare rivisitazioni intime dei suoi più grandi successi ("All of Me", "Ordinary People", "Tonight"), aneddoti inaspettati della vita e della carriera di Legend e selezioni dal suo ultimo disco LEGEND ("Nervous", "Wonder Woman").



John Legend, più volte disco di platino, vincitore dell'EGOT e acclamato dalla critica, ha ottenuto negli anni 12 Grammy Awards, un Oscar, un Golden Globe Award, un Tony Award e un Emmy Award. Nel corso della sua carriera ha pubblicato otto celebri album, tra cui Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), A Legendary Christmas Deluxe (2019), Bigger Love (2020) e, più recentemente, LEGEND (2022). Nell’aprile del 2022, Legend ha inaugurato la sua acclamata residency a Las Vegas dal titolo “Love In Las Vegas”. Per il pubblico Italiano non resta che attendere giugno per accogliere John Legend in due incredibili location, Pompei e Caracalla, per due serate che si preannunciano indimenticabili.