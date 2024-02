Il cibo, l'alimentazione possono influire in maniera importante sul tono della voce. La dottoressa Ilenia Grieco, nutrizionista, consulente di cantanti e speaker radiofonici, espone il nuovo approccio nutrizionale che crea percorsi tailor made collegati alla professione svolta.



Ilenia come ti sei indirizzata in questo ambito?

Tutto è nato un po' per caso: sono venuti dame cantanti d’opera della Scala che provavano una pesantezza di stomaco prima di andare in scena che era spesso legata allo stato d’animo.



Cosa intendi?

Avevano una disorganizzazione a livello mentale collegata alla non consapevolezza di quello che mangiavano: loro erano convinti loro di mangiare bene. Il primo step è farla passare come una alimentazione più pulita grazie ad alimenti che aiutano. Ad esempio l'insalata non è idonea, ha una digestione lunga. Bisogna pertanto rispettare il timing dei pasti, programmare giornata alimentare in funzione dell'attività svolta.



Senza alternative?

C’è la doppia opzione poiché c’è anche chi preferisce non mangiare. Occorre comunque tenere conto delle condizioni fisiologiche, del reflusso, delle intolleranze e dello stato di agitazione.



Un consiglio più o meno universale?

Dapprima ascoltare il cantante e poi mangiare due ore prima dello spettacolo, non più tardi. Ricorrere a datteri e noci se l'esibizione è tardi.



C'è differenza di genere?

Assolutamente no, tutto dipende dalla condizione.



Sono pazienti ligi alle tue indicazioni?

Mi ascoltano tutti, forse gli uomini di più. Le donne sono più soggette alla fase ormonale, ai problemi famigliari e, ovviamente, al ciclo mestruale.



C'è chi cerca di barare?

Quando arrivano in studio devono avere le analisi, devo sapere se hanno problemi di stomaco. E comunque se uno bara me ne accorgo. La componente psicologica resta l'elemento principale.



Quale è la tecnica per conquistare la loro fiducia?

Bisogna entrare nella vita dell’artista e accettare il mio metodo: io poi il paziente lo prendo per mano è lo accompagno in tutto il percorso, anche seguendolo giorno per giorno. Di solito si ragiona per piani settimanali. E funziona molto il passaparola.



C'è qualcuno in particolare con cui vorresti lavorare?

I Negramaro e Beyonce!