Antonio Langone racconta perché la Felicità è una Scelta: il video

Il brano La felicità è una scelta, che anticipa l’Ep che sarà pubblicato il 1° marzo per

Asino Dischi, rispecchia appieno il mio modo di fare musica, caratterizzato da

ambientazioni apparentemente malinconiche che si intrecciano con i testi introspettivi e pieni di spunti di riflessione. Il titolo ruota intorno al concetto di felicità. Essere felici è un dono, rendersene conto un miracolo; la scelta comporta una privazione e la privazione è dolore. La felicità è una scelta, è la consapevolezza di vivere accettando i propri dolori, attraversarli per permettere alla nostra coscienza non di cercare la felicità, ma di coglierla. Nel brano e nel videoclip proviamo a raccontare tutto questo.



Il videoclip, in uscita il 1° febbraio, nasce da lunghe chiacchierate con Ludovica Fantetti che poi si è occupata della trasformazione delle nostre idee e parole in illustrazioni e disegni, realizzate in acrilico e tecnica digitale. La decisione di non girare un videoclip tradizionale nasce dall’esigenza di voler trasmettere immagini e concetti solidi, altamente suggestivi, che solo il surrealismo di un’illustrazione può comunicare. Così facendo abbiamo avuto la possibilità di sganciarci da un linguaggio riconducibile alla realtà e farci guidare dalla fantasia nell’immaginario più profondo.

Con Ludovica abbiamo condiviso il desiderio di utilizzare figure che avessero contorni

primordiali, ruvidi, poco definiti, come a volte appare la stessa felicità. Questa primordialità serviva a trasmettere un senso di incertezza, una sorta di nudità (primordiale appunto) che chiunque può provare di fronte a una scelta. Sono queste, infatti, a determinare il nostro percorso, siamo noi a costruire i nostri giorni, a disegnare le nostre vite decidendo chi essere, quale strada intraprendere. La narrazione ruota sempre intorno al concetto di dualità: destra/ sinistra, anima/corpo, luce/ombra o anche bianco/nero. Per questo le scene sono tutte in bianco e nero e l’unica nota di colore è affidata al sentimento.



Il video ha come protagonisti un’anima e il suo “rosso" sentimento: due esistenze che si separano, si lasciano, si ritrovano, cadono in un intreccio di traiettorie, fino ad allinearsi davanti allo stesso specchio. La felicità è una scelta è un invito ad agire, ad essere parte attiva della propria esistenza, a cavalcare l’onda più alta e a resistere tra le braccia della risacca più profonda, perché la scelta scotta, la felicità scappa e niente aspetta. Il testo nasce dal bisogno di condividere la frustrazione delle scelte sbagliate, che altro non sono che cicatrici sul petto da trasformare in stelle; nasce dall’altrettanto desiderio di vivere il ricordo come una parentesi di vita, un sorriso leggero o un pianto disperato, ma senza inciampare in una vita vissuta nel ricordo. A ogni singola scena del video abbiamo affidato l’ambizioso compito di trasmettere l’urgenza del vivere “nell’oggi”, dell’abitare i propri giorni e del condividerne i sentimenti.