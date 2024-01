Radio Italia al festival con Fuori Sanremo Ing

Radio Italia sarà a Sanremo in occasione della 74ma edizione del Festival (GUARDA LO SPECIALE), in diretta contemporanea radio e video dagli studi “Fuori Sanremo ING”, allestiti presso il Grand Hotel Londra di Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio, dalle 14:00 alle 19:00, in diretta contemporanea radio e video, le interviste a tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti, a cura dei conduttori Mauro Marino e Manola Moslehi, Marco Falivelli e Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. On air anche Mario Volanti con interviste, notizie e curiosità. Dalle 14.00 alle 14.30 su Real Time e in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e radioitalia.it, la striscia quotidiana live “Real Time a Sanremo con Radio Italia” condotto da Manola Moslehi e Mauro Marino. Host social di Radio Italia l'irriverente content creator Cecilia Cantarano, della scuderia One Shot Agency. Cecilia sarà la protagonista di un format social creato a quattro mani con Radio Italia, che la vedrà interagire con i protagonisti della kermesse.



A inaugurare la settimana sanremese, domenica 4 febbraio, torna l’attesissimo party di Radio Italia presso il Victory Morgana Bay di Sanremo: una grande festa alla quale partecipano gli artisti in gara, ospiti speciali, giornalisti, creator e tanti amici. Al dj-set si alterneranno i conduttori Paoletta e Mauro Marino. In programma al party inaugurale e al party finale del sabato notte, il tradizionale taglio della torta realizzata dal celebre Chef e Maitre Chocolatier Ernst Knam. Inoltre, a deliziare gli ospiti non mancheranno le raffinate prelibatezze della food blogger e volto televisivo Frau Knam, il perfetto accompagnamento durante tutta la settimana di attività.



Tutte le attività dal “Fuori Sanremo ING” vivranno anche sul sito radioitalia.it, dove sarà disponibile una sezione dedicata, e sui profili Instagram, Tik Tok, Facebook e X dell’emittente. Radio Italia dedica al Festival anche spazi pre-sanremesi: il “Sanremo Italiano”, due appuntamenti giornalieri con le interviste di Daniela Cappelletti (in onda dal 22 gennaio) e, per 30esimo anno consecutivo, il “TotoSanremo” condotto da Mario Volanti (in onda dal 29 gennaio) riservato agli ascoltatori che possono giocare e provare ad indovinare il podio. In regalo a tutti i partecipanti che andranno in onda la compilation ufficiale del Festival e chi indovinerà il podio si aggiudicherà una Smart TV 55’’. Radio Italia è la radio ufficiale della compilation di Sanremo 2024, prodotta da Sony Music Italy.