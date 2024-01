One Day Girl, il nuovo singolo di Dea sugli store digitali

Il brano prodotto da Raffaele "Neda" D'Anello per Meatbeat, esce il 26 gennaio. Una canzone che vuole esorcizzare un oscuro ammasso emotivo trasformandolo in luce

Il nuovo singolo di Dea, One Day Girl, prodotto da Raffaele "Neda" D'Anello per Meatbeat, sbarca oggi su tutti gli store digitali. Dea, giovane artista con un potenziale vocale straordinario, presenta con soddisfazione One Day Girl, una canzone che vuole esorcizzare un oscuro ammasso emotivo, trasformandolo in luce. Ha atteso il momento e le persone giuste per emergere, e quel momento è finalmente arrivato.

Una collaborazione speciale La collaborazione con il produttore Neda è stata speciale, ha dato vita a un arrangiamento che equilibra un sentimento straziante con quell'intensità che richiama la bellezza della vita. Un abito sonoro su misura che ha reso One Day Girl un brano appassionante arricchito dal violoncello di Puppi talentuoso Violoncellista e Produttore attualmente operativo in Brasile. Il singolo sarà accompagnato da un videoclip curato da Riccardo Fiou, in arte Mirror, con la collaborazione del ballerino Matteo Anile e della stilista Paola Feder.

IL VIDEO Girato in una fabbrica dismessa, Dea utilizza la danza, un'arte espressiva molto potente, per creare un'esperienza visiva coinvolgente. One Day Girl è un inno all'esplorazione della sofferenza e alla successiva liberazione. Non perdete l'uscita di questo brano che cattura l'essenza evocativa di Dea e la sua capacità di comunicare con sincerità attraverso l'arte, un inizio significativo per un'artista destinata a farsi strada nel panorama musicale.