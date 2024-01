Sanremo 2024, Il Tre in gara con il brano "Fragili"

Raccontare se stessi, sempre e comunque. Con luci e ombre, le gioie e le paure. Ma anche il credere sempre nei propri sogni e nella forza della famiglia, che l’ha salvato anche dai momenti bui: questo è l’universo di Guido Senia, Il Tre, in gara a Sanremo per la prima volta con un brano che racconta proprio questo mondo. L’abbiamo incontrato in vista del suo arrivo al Festival dove, ovviamente, non mancherà la sua famiglia.

Fragili è il brano de Il Tre

Raccontaci il significato di Fragili…

La canzone prende spunto da una frase del ritornello che dice, appunto, "siamo fragili come la neve come le crepe": è il racconto della fragilità e di quella che vivo sulla mia pelle. Parlo della mia esperienza personale: credo che, a modo nostro, ognuno di noi è fragile, deve saper convivere con errori e anche fare amicizia con i propri demoni.

Cosa rappresenta per te questa partecipazione a Sanremo? Sei emozionato?

La partecipazione a Sanremo rappresenta la chiusura di un cerchio e, allo stesso tempo, l’inizio di un nuovo capitolo: e proprio per questo sono molto emozionato, non lo nego affatto! Ma credo che anche questo sia il bello dell’avventura, del gioco che sto vivendo e non vedo l’ora di salire sul palco.