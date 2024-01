È morto Frank Farian, fondatore dei Boney M. e dei Milli Vanilli

Le hit dei Boney M. e lo scandalo dei Milli Vanilli

Il successo dei Boney M. arrivò con una serie di hit tuttora notissime come Daddy Cool, Rasputin e Rivers of Babylon, che scalarono le classifiche di tutto il mondo. Farian ebbe un ruolo determinante anche nella nascita di un altro fenomeno della musica pop, i Milli Vanilli, che ebbe un successo straordinario negli ann ’80 ma fu travolto da uno scandalo all’inizio del decennio successivo quando emerse che le voci dei due 'cantanti' non erano in realtà quelle che si ascoltavano sui loro dischi. Al duo - che aveva inanellato una serie di successi alla fine degli anni '80, tra cui Blame it on the rain - fu successivamente revocato il Grammy Award come miglior nuovo artista.