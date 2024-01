Sanremo, The Kolors: "Al Festival rimarremo coi piedi per terra"

Dopo il grande successo della scorsa estate con “Italodisco”, la band è in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “Un ragazzo una ragazza”. Stash, Alex e Dario tornano sul palco dell’Ariston con un brano che si annuncia già come un tormentone

Felici e molto concetrati, i The Kolors sono pronti a salire sul palco dell'Ariston, forti sì di una stagione che li ha visti in cima alle classifiche non solo italiane ma forti anche di quella serenità propria di chi ama fare musica per sè e per i propri fan. Chi ha avuto modo di ascoltare in anteprima il brano in gara, parla di un nuovo tormentone, impossibile non ballare....

Un successo internazionale con ItaloDisco… Ora come affrontate questo Festival? Successo internazionale…rimaniamo con i piedi per terra e questo è anche l’approccio che abbiamo nei confronti di questo Festival perché è già un grande traguardo riuscire a salire su quel palco per noi. Siamo felici di farlo in questo momento del nostro percorso. Siete in gara con il brano Un ragazzo Una ragazza, com’è nato? Parte tutto da una scena alla quale abbiamo assistito, circa un anno fa, in stazione. Abbiamo visto un ragazzo in difficoltà, cercava di rompere il ghiaccio per tentare un approccio con una ragazza. Ci piaceva scrivere un brano intorno a questo aspetto, in questi giorni che sono pieni di approcci digital, approcci virtuali, on line. Ci piaceva raccontare la versione off-line, quella della vita reale.

La musica live Negli ultimi mesi siete stati sempre in giro a suonare, anche dopo Sanremo immaginiamo sarà così. Un tour no stop insomma? Per una band salire su un palco, rimarrà per sempre il vero habitat naturale. Dopo Sanremo, saliremo il 3 aprile per la prima volta sul palco del Forum di Assago. Stiamo preparando uno show che deve essere una grande festa, un grande grazie a tutte le persone che ci hanno proprio abbracciati, grazie alla canzone dello scorso anno. Noi sentiamo che in questi anni abbiamo accumulato un bel po' di canzoni che potrebbero essere la colonna sonora di quella festa. approfondimento Tim Music Awards 2023, tutti gli artisti attesi sul palco