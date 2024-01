Jaspers, dall'album Come Asini nel Pozzo a una playlist "animalesca"

1. Pink Floyd - Sheep

I Pink Floyd sono tra i più grandi, visionari e sperimentatori di tutti i tempi, forse l’unica band in grado di trascendere la musica e portarti letteralmente altrove. Qui Sheep, brano estratto da “Animals” un album grandioso.

2. Led Zeppelin - Black Dog

Che dire dei Led Zeppelin, la più colossale rock band di sempre, ai nostri esordi è capitato di coverizzarli e tirare fuori tutta la nostra anima anni 70, perché nonostante l’età, da non boomers, le nostre radici sono quelle! È capitato di suonarli diverse volte anche a “Quelli che il calcio” durante la nostra carriera televisiva.

3. Black Sabbath - War Pigs

War Pigs è una canzone contro la guerra, uscita nel 1970. Come possiamo ben vedere nella nostra attualità, nulla è cambiato da allora...

4. Elton John - Crocodile Rock

Elton John ha tutto il nostro rispetto sia sui brani più “leggeri” e scanzonati come questo sia per la potenza delle sue incredibili ballad. C’è in rete un'esibizione dove suona “Your Song” vestito da Paperino. Come non amarlo.

5. Beatles - Blackbird

Beatles, la finta semplicità di alcuni brani, le geniali soluzioni armoniche e melodiche sono senz’altro dentro e parte di noi. Facemmo, nel primo anno della nostra attività, un mega medley decisamente assurdo, ma che a noi divertiva parecchio.

6. Franco Battiato - L'era del cinghiale bianco

Amiamo Battiato, la sua avanguardia nei testi, nella musica, e nelle sue metafore sul rifiuto delle contraddizioni del mondo moderno. Ci sarebbe davvero piaciuto poterlo incontrare almeno una volta dal vivo e farci due parole.

7. Rage Against The Machine - Bulls On Parade

Siamo loro super far da quando eravamo ragazzini, l’unione di rap con riff rock-metal di Tom Morello è stata per noi un'influenza non da poco! Grande band, di grandissimo impatto! Alcuni di noi sopravvissuti al pogo del loro concerto di qualche decennio fa sono ancora qui a raccontarlo per fortuna.

8. Survivor - Eye Of The Tiger

Lo storico brano e riff, usato per la colonna sonora di Rocky III, ebbene, anche noi come band ci sentiamo spesso cosi, e cerchiamo di lottare come meglio possiamo, stretti e uniti come un pugno di 5 dita.

9. Donatella Rettore - Kobra

La Rettore, ironica, provocatoria e a tratti dissacrante, sarebbe bello poterci fare un featuring, magari un "Lamette” jasperizzata! Ci piacciono tutti quegli artisti che anche con allegra malizia fanno alzare le orecchie ai bacchettoni.

10. Skindred - Rat Race

Con gli Skindred abbiamo avuto modo di suonare durante il loro tour in Italia, grandi e dannatamente potenti sul palco! Anche loro sull'onda del crossover ma in questo caso reggae-metal. Una figata!