La possibile scaletta del concerto di Laura Pausini a Torino

Per cinque lunghi anni, Laura Pausini ha aspettato questo momento. Si è preparata a lungo, per il nuovo tour, ha studiato molto. Del resto, la musica si evolve. Ed è necessario tenere il passo. Da qui, l'idea di #Laura30 : tre performance in tre città, nell'arco di 24 ore, seguite da due anteprime nelle piazze di Venezia e di Siviglia. E, poi, da un'infinita sequenza di date che la porteranno il 6 aprile prossimo al Madison Square Garden di New York. La promessa di Laura? Far sorridere e insieme piangere, per due ore che celebrano la musica. Le canzoni, 37 , sono racchiuse in tre atti . E vedranno alternarsi le hit del passato ai nuovi brani di Anime parallele.

Il World Tour di Laura Pausini è tra gli eventi musicali più attesi del 2024. Come lo è stato per gli ultimi mesi del 2023. Dopo v enerdì 12, l'artista - nata e cresciuta in Italia ma dalla fama mondiale - è attesa per il secondo live al Pala Alpitour di Torino sabato 13 gennaio, per un concerto che promette emozioni.

La scaletta

La scaletta ufficiale dei concerti di Laura Pausini a Torino non è stata svelata. Tuttavia, è probabile che l'artista porti in scena le canzoni delle precedenti date:



Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte/Frasi a metà/Io canto/Un’emergenza d’amore

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi

Resta in ascolto

Io canto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio

Però

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Il primo passo sulla luna (reprise)