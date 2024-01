Criphia, la disillusione si traduce in Macerie: il video

Il videoclip di Macerie ha una location dismessa, proprio a rappresentare le macerie anche in senso letterale non solo in senso metaforico. La location è stata scelta da me e dalla mia manager dopo aver ragionato insieme e a lungo su dove fare questo video. Il vero e proprio significato del brano però è un altro..nel testo le macerie sono intere come macerie interiori. Il brano Macerie si presenta, proprio come “Inferno”, con un testo autobiografico che mette in luce le emozioni e le esperienze personali.



Esprime i sentimenti di disillusione e di rovina interiore che spesso si provano dopo una delusione. Il testo affronta anche un tema personale più profondo, cioè il dolore di guardarsi allo specchio e percepire un corpo che non ci appartiene. Nel testo si fa riferimento al fatto che la protagonista non piange mai, tranne quando si guarda allo specchio. Questa frase suggerisce che il dolore interiore si manifesta quando ci si confronta con la propria immagine riflessa, quando si prende coscienza del proprio aspetto fisico. Questo può essere interpretato come un disagio o un sentimento di estraneità verso il proprio corpo, che può essere dovuto a molteplici motivi personali.



La metafora delle "macerie" rappresenta il caos emotivo e interiore che si prova dopo una delusione o un trauma. È un modo per descrivere la sensazione di sentirsi distrutti e smarriti. Le macerie possono essere viste come simbolo di un passato che è crollato, lasciando solo detriti e frammenti di ciò che una volta era. Il brano trasmette un senso di vulnerabilità e di ricerca di sé stessi. Rappresenta un viaggio interiore verso la ricostruzione e il superamento dei momenti difficili. Il brano racconta come le ferite emotive bisogna affrontarle per poter andare avanti. In conclusione, "Macerie" affronta temi di delusione, dolore interiore e ricerca di sé stessi. Esprime la sensazione di sentirsi distrutti e smarriti, ma allo stesso tempo rappresenta il desiderio di ricostruzione e di superamento.



I giovani sono spesso in cerca di sé stessi, un viaggio interiore alla scoperta delle proprie passioni, talenti e identità. Questa ricerca può essere entusiasmante e allo stesso tempo spaventosa, ma è una parte essenziale del percorso di crescita e sviluppo. Trattare temi importanti attraverso la musica permette a noi di portare alla luce questioni che altrimenti potrebbero essere ignorate o dimenticate. Possono indirizzare l'attenzione delle persone su tematiche sociali e culturali, creando una connessione emotiva e intellettuale con il pubblico. Il nostro ruolo può spingere il pubblico a riflettere, a prendere coscienza di situazioni che richiedono azioni concrete e a promuovere il cambiamento. La musica ha il potere di emozionare, coinvolgere e ispirare, e l'artista può sfruttare questa potenza per catalizzare dibattiti e sollecitare una riflessione critica.