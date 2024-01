Dolcedormire, è nel bosco la sua dimora perfetta: il video

Ciao, sono Simone, ma sono anche conosciuto come Dolcedormire e oggi vi presento dimora perfetta. Prima di tutto, permettetemi di raccontarvi un po' di me: sono nato nel 1998 e vivo a Bollate, una cittadina nella provincia di Milano. Sono stato sempre affascinato da tutto ciò che riguarda il mondo delle fiabe, dei sogni, della magia e dell'onirico. Questi elementi influenzano spesso le mie composizioni musicali. I miei testi prendono proprio spunto dai ricordi delle fiabe che mio nonno mi raccontava quando ero bambino e così ho deciso di rendere questi ricordi la firma distintiva della mia musica. Non mi limito a un genere musicale specifico, anche se nutro una forte passione per il punk e l'elettronica. Mi piace sperimentare, e dimora perfetta arriva dopo la pubblicazione di diversi singoli in cui ho esplorato varie sonorità.



Il tema centrale di questo brano è legato a una ricerca artistica che ho intrapreso nel mio percorso musicale, parallela alla mia crescita personale. Nei singoli precedenti, il protagonista era un bosco oscuro, a volte minaccioso, che rappresentava i pensieri più intrusivi e invasivi. Ma, man mano che attraversavo questo bosco, mi rendevo conto che ciò che cercavo non era un luogo, ma in realtà era la scoperta di me stesso. dimora perfetta racconta di un momento di consapevolezza interiore, in cui il corpo diventa il miglior rifugio. All'interno di questo bosco, divento una figura forte in grado finalmente di affrontare i demoni che turbavano l'anima. Quindi, questo brano rappresenta anche per me un momento di crescita significativo.



Il tema del corpo è fondamentale in questo brano, poiché il corpo stesso rappresenta un elemento con cui mi piace giocare, attraverso l'arte del tatuaggio. Sono un appassionato di questa forma d'arte, tanto quanto lo sono della musica. Da un paio d'anni, dopo essermi diplomato presso una scuola specializzata, ho iniziato anche a lavorare come tatuatore professionista. Penso che l'arte del tatuaggio, così come quella musicale, sia un modo autentico per esprimere la propria storia e sé stessi. I tatuaggi, espressione individuale millenaria, trascendono semplici disegni sulla pelle: raccontano storie personali, riflettono simboli culturali, credenze e identità uniche. Gli artisti del tatuaggio sono dei veri e propri maestri nell'interpretare i desideri dei loro clienti, trasformandoli in opere d'arte sulla pelle. Con abilità, utilizzano l'inchiostro come un pennello, dando vita a creazioni che spaziano da illustrazioni intricatamente dettagliate a design minimalisti e astratti. Oltre alla loro estetica, i tatuaggi possono fungere da memoriale, celebrare traguardi personali o commemorare eventi significativi. Sono anche un mezzo di autodeterminazione e dichiarazione di sé, permettendo alle persone di esprimere la propria identità in un mondo sempre più variegato. I tatuaggi raccontano il nostro vissuto, così come le canzoni rappresentano la colonna sonora della nostra vita e ci accompagnano nei momenti più significativi.



Spero anche io di poter guidare qualcuno alla ricerca della propria dimora perfetta attraverso la mia musica, consapevole che tuttavia per me il viaggio non si conclude qui, ma è solo all’inizio. Il brano è il nuovo capitolo di una storia, anzi una fiaba, ancora tutta da raccontare e da costruire e mi auguro di poter accogliere nel mio mondo tutti coloro che hanno voglia di proseguire questo percorso magico insieme a me.