Achille Lauro annuncia due eventi unici a Milano e a Roma a ottobre

Achille Lauro sarà in concerto il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano e tre giorni dopo al Palazzo dello sport di Roma

“Ragazzi Madre - L’Iliade” Il Live è lo speciale appuntamento in cui Achille Lauro celebrerà i suoi primi dieci anni di carriera. L’evento si svolgerà a Roma e a Milano, ospite speciale Boss Doms. Biglietti già in vendita.

achille lauro, due show unici in programma a ottobre

Una carriera in costante ascesa che ha reso Achille Lauro uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana e non solo. L’artista è pronto a festeggiare il primo decennio di carriera: dalla musica trap ai suoni pop.

La voce di C'est la vie ha annunciato l’evento “Ragazzi Madre - L’Iliade” Il Live in programma il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano e tre giorni dopo al Palazzo dello sport di Roma. Achille Lauro ha raccontato in un post su Instagram: “Per molte culture la farfalla rappresenta la nascita. Questo simbolismo è stato ispirato dal particolare ciclo vitale della farfalla: lo stadio di bruco rappresenta la vita, la crisalide la morte, e la farfalla che emerge è la rinascita dell'anima libera. Per anni ho aspettato questo momento. A presto”.

Sul palco con Achille Lauro ci sarà l’amico e collega Boss Doms.