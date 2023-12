Apple Music Live, NYE Party con Peggy Gou, Honey Dijon e KAYTRANADA

Le superstar della dance e dell'elettronica Peggy Gou, Honey Dijon e KAYTRANADA sono i prossimi artisti a salire sul palco di Apple Music Live, la serie di performance dal vivo che offre alle più grandi star della musica una piattaforma per entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo. Gli esaltanti set dei tre DJ in un magazzino gremito di Brooklyn, New York, saranno disponibili in livestreaming su Apple Music, nell'ambito di una staffetta di 24 ore di mix esclusivi di DJ, tra cui quelli di Tim Sweeney, esperto di musica dance di Apple Music, del collettivo di Brooklyn Papi Juice, della leggenda della techno francese Laurent Garnier e di molti altri.



Le performance complete dell'evento sold-out debutteranno lunedì 1 gennaio alle 04.00 esclusivamente su Apple Music e sull'app Apple TV. I fan potranno anche ascoltare in streaming le performance di Apple Music Live in qualsiasi momento on demand sia su Apple Music che su Apple TV+ dopo l'evento livestream e ascoltare i set in audio spaziale sullo spazio dedicato ai DJ Mix di Apple Music.