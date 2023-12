La scaletta del concerto di Laura Pausini a Bari

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Laura Pausini a Bari non è stata svelata. Tuttavia, sin dalla data zero di Rimini, i brani portati sul palco sono 37 tra nuovi singoli e storiche hit (l'ordine può variare invece di data in data):

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Medley: Tutte le volte/Frasi a metà/Io Canto/Un’emergenza d’amore

Medley: Celeste/Il nostro amore quotidiano/Davanti a noi

Resta in ascolto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Medley: Limpido/ Surrender/Con la musica alla radio

Il coraggio di andare

Medley: Non è detto/Lato destro del cuore/Non ho mai smesso/In assenza di te (It’s not goodbye)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine