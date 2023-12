Galactica Nye, quattro giorni dedicati alla Club Culture: il programma

Torna Galactica Nye con una programmazione di altissimo livello, un festival di quattro giorni dedicato al meglio della musica elettronica nazionale e internazionale, prodotto da Cocoricò. L’evento atteso da venerdì 29 dicembre a lunedì 1° gennaio si svolgerà in quattro diverse location d’eccezione: l’Altromondo Studios di Rimini, la Fiera di Rimini, Rockisland e naturalmente l’iconico club, il Cocoricò di Riccione.

Galactica Nye richiamerà sulla riviera romagnola migliaia di appassionati di club culture grazie a una proposta artistica prestigiosa. Nome di punta di questa edizione il collettivo tedesco KRAFTWERK composto da Ralf Hütter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz e Falk Grieffenhagen, pietra miliare della musica elettronica mondiale e pionieri assoluti del genere.



Alle console si alterneranno i set di leggende come CARL CRAIG e la sua techno made in Detroit, l’ambassador globale della club culture italiana MARCO CAROLA, la stella della scena elettronica spagnola INDIRA PAGANOTTO, l’eclettico e anticonformista dj e producer francese I HATE MODELS, una della personalità artistiche italiane della techno più importanti a livello internazionale, LUCA AGNELLI, l’astro nascente della scena olandese CHRIS STUSSY, la house di DJ RALF, la techno berlinese del producer e designer PATRICK MASON, il duo rivelazione dell’hard techno italiana 999999999 e molti altri artisti. Una line up sorprendente con 27 act per un festival di quattro notti che si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica elettronica.



PROGRAMMA



Venerdì 29 dicembre

@𝗥𝗼𝗰𝗸𝗶𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱 - 𝗥𝗶𝗺𝗶𝗻𝗶⁣



Sabato 30 dicembre

@𝗔𝗹𝘁𝗿𝗼𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼 - 𝗥𝗶𝗺𝗶𝗻𝗶



Domenica 31 dicembre

@𝗙𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗥𝗶𝗺𝗶𝗻𝗶⁣



Lunedì 1 gennaio

@𝗖𝗼𝗰𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼' 𝗥𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲