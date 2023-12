BoloBeat, Bologna ospita una 4 giorni dedicata all'Hip Hop: programma

Appuntamento dal 27 al 30 dicembre 2023 in varie location del centro del capoluogo emiliano, all’interno della tradizionale kermesse Dancin’Bo, giunta alla sua quinta edizione. Tra i protagonisti Inoki, Dj Lugi, Amir, The Next One e Master Freez

BoloBeat è un festival hip hop che si terrà a Bologna dal 27 al 30 dicembre 2023 in varie location del centro del capoluogo emiliano, all’interno della tradizionale kermesse Dancin’Bo, giunta alla sua quinta edizione. Ideato in occasione del cinquantennale della cultura hip hop che, quest’anno, si celebra in tutto il mondo, BoloBeat ha una direzione artistica formata da Luca Gricinella (giornalista, autore e ufficio stampa), Wissal Houbabi (artista, scrittrice e attivista) e U.net (storico dell'hip hop, autore e giornalista). Tra gli ospiti ci saranno artisti hip hop come Inoki, Dj Lugi, Amir, The Next One, Master Freez, Zatarra e Sirx Samba, studiosi/e delle varie discipline di questa cultura tra cui due “associate professor” dell’Università di Bologna, Fabiola Naldi e Marco Solaroli, il musicologo e docente Stefano Zenni e altre figure coinvolte nell’hip hop per professione, passione e militanza.



Il festival prevede una serie di eventi per la divulgazione dell'hip hop come cultura multiforme, consapevole, intergenerazionale e inclusiva. Per riconoscere all'hip hop questi e altri valori è stata scelta appositamente una città come Bologna, dal 2006 riconosciuta città creativa della musica dall’UNESCO. Proprio Bologna, a cavallo tra gli anni '80 e '90, è stata capitale italiana di questa cultura di cui ancora conserva, in parte, lo spirito collettivo e sotterraneo delle origini. Il nome del festival trae ispirazione dal fatto che il beat è il cuore pulsante dell'hip hop, il ritmo di qualcosa che sta accadendo ed è vivo.



BOLOBEAT

Bologna, 27 - 30 dicembre 2023

Info: bolobeatfest@gmail.com

Link: https://www.instagram.com/bolobeat_fest/



Mercoledì 27/12 /2023



H. 18.00

“STREET BASKET MEETS HIP HOP”

Evento in collaborazione con Regaz dei Fava

Ingresso libero

@ Campetto dei Fava c/o Giardino Graziella Fava – Via Milazzo, 24

L'associazione di Promozione Sociale Regaz dei Fava presenta una partita di street basket al Campetto dei Fava. Bologna è chiamata la “Città del basket” e, visto il ruolo cruciale che ha avuto anche per l’hip hop, il connubio tra questi due ambienti è simile a quello che c’è negli Stati Uniti.

H. 21.30



TALK – “STREET BASKET MEETS HIP HOP”



Ingresso libero fino a esaurimento posti



@ Granata - Via San Rocco, 16

Intervengono: Amir (rapper e scrittore), Zatarra (educatore musicale per bambini, musicoterapeuta e rapper). Modera U.net.

Giovedì 28/12 /2023



H. 16.15

PRESENTAZIONE “HUB HIP HOP”

@ Sala Tassinari c/o Palazzo d'Accursio - Piazza Maggiore, 6

Ingresso libero fino a esaurimento posti;

U.net presenta una selezione di libri sull’hip hop curata dalla direzione artistica di BoloBeat e che saranno esposti e disponibili per il prestito in Biblioteca Salaborsa.

H. 16.30 TALK - "IL PERCORSO DELLA CULTURA HIP HOP IN ITALIA"

Ingresso libero fino a esaurimento posti

@ Sala Tassinari c/o Palazzo d'Accursio - Piazza Maggiore, 6

Intervengono: Inoki (rapper), Fabiola Naldi (professoressa e critica d'arte esperta di writing e street art) e Marco Solaroli (professore di Culture musicali urbane al Dams di Bologna). Modera Luca Gricinella.

H. 19.00 DJ SET con DJ LUGI

Ingresso libero

@ Salone Marrakech - Via Francesco Albani, 5

Dj set di Dj Lugi, rapper e dj, storico esponente della scena hip hop italiana che ha collaborato, tra gli altri, con Neffa, Fritz da Cat, Esa, Kaos, Inoki e Fabri Fibra.

Venerdì 29/12 /2023

CINEMA E HIP HOP - PROIEZIONI di DOCUMENTARI E FILM



Ingresso a pagamento, biglietti 5 euro



@ Cinema Lumière - Piazzetta P. P. Pasolini, 2/b



H. 11.00 "From Mambo to hip hop: a South Bronx Tale" (2006) di Henty Chalfant - Introduce U.net.

@ Cinema Modernissimo - Via Rizzoli, 1/2

H. 18.00 "Fa’ la cosa sbagliata - The Wackness" (2008) di Jonathan Levine - Introduce Luca Gricinella

H. 20.30 "Tlacuilos" di Federico Peixoto Gafeto (2021) - Introduce Wissal Hou

babi

Sabato 30/12 /2023



H. 18.00



TALK – “REPRESENT: RAZZA, STRADA, CULTURE”



Ingresso libero



@ TPO - Via Camillo Casarini, 17/5

Intervengono: Stefano Zenni (musicologo e docente), Iman Scriba (giornalista), Marilson Paulo Da Silva (No Parla Tanto Records / etichetta e management di Simba La Rue e Baby Gang), Sirx Samba (rapper), Mario Charty (BlackRootz). Modera Wissal Houbabi. Il talk è realizzato in collaborazione con Research as Vocality e MUN Magazine.

H. 20.00



JAM – CLOSING PARTY



Ingresso libero



@ TPO - Via Camillo Casarini, 17/5

Breaking e djing saranno le due discipline hip hop protagoniste della jam finale di BoloBeat. Ad animare il dancefloor con i loro dj set ci saranno Master Freez e The Next One, esponenti storici dell’hip hop italiano, e Dj Django e Dj Shawa, membri di Arena 051 e ClubSmokas. In collaborazione con il TPO e con il sostegno di Carlos Kamizele.