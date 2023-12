Sud Experience – Festival delle Arti, protagonista la world music

Cresce l’attesa per la II edizione di Sud Experience – Festival delle Arti, rassegna patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Rionero in Vulture, organizzata da Visioni Urbane e artisticamente diretta da Donato Pitoia. Si inizierà mercoledì 27 dicembre per terminare sabato 30 dicembre. Dedicata a Giustino Fortunato, politico fra i più grandi esponenti del Meridionalismo, la kermesse sarà incentrata sull’immigrazione fra letteratura, storia, politica, fotografia e musica. Il centro culturale “Visioni Urbane” ospiterà il 27 e 28 dicembre l’Orchestra delle Radici, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, che presenterà il progetto World Music Project. Si tratta di nove brillanti jazzisti che danno sfogo alla loro creatività improvvisativa in solco world music, dove riecheggiano atmosfere ancestrali. La formazione vede Ashti Adbo (voce, fiati e strumenti a corde), Dudu Kouatè (voce e percussioni), Achille Succi (fiati), Angelo Manicone (fiati), Daniele D’Alessandro (clarinetto e tastiere), Domenico Saccente (fisarmonica e pianoforte), Donato Pitoia (chitarra), Nico Andrulli (basso) e Francesco D’Alessandro (batteria) protagonisti di un live che sarà registrato per farne un disco.



Sempre mercoledì 27, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, le installazioni audiovisive e i fotoreportage artistici visitabili, mentre alle 18:30 si terrà la presentazione della mostra fotografica Rotte. Migranti tra Terra e Mare con i fotoreporter Michele Amoruso, Giuseppe Carotenuto, Alessio Paduano e Roberto Salomone. Venerdì, alle 18:30, il dibattito Politica e Società – Storie di Immigrazione. “Basilicata: Una Storia Plurale del Sud?” con Piero Di Siena, Alessandro Agosta e Giovanni Ferrarese. Poi, alle 21:30, il concerto dell’Orchestra delle Radici. “Sud Experience – Festival delle Arti” si concluderà sabato 30 dicembre con un altro dibattito, alle 18:30, Politica e Società – Storie di Immigrazione, con l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano che dialogherà con la giornalista Nancy Porsia e con Donato Di Sanzo. Il finale, alle 21:30, sarà dedicato alla performance dell’Orchestra delle Radici con, in apertura, due “Live Solo” di Dudu Kouatè e Ashti Adbo. “Sud Experience –

Festival delle Arti” è un evento totalizzante, gratuito, volto a sensibilizzare le coscienze nel segno della libertà, abbracciando forme d’arte che suscitano l’interesse di un pubblico eterogeneo.