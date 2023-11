La possibile scaletta del concerto di Elio e le Storie Tese a Milano

Gli Elio e le Storie Tese sono carichi di energia come non mai in questa seconda metà di novembre che li vede impegnati con le tappe del tour Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo, la tournée che è partita da Genova lo scorso 5 ottobre.

Tutto esaurito per le due tappe di Milano, fissate per il 16 e il 17 novembre al Teatro degli Arcimboldi, due live che seguono al doppio appuntamento di Bologna, anch'esso sold-out. A Milano la band italiana ha ospitato una vecchia conoscenza, la popstar Tony Hadley che ha cantato per il pubblico grandi successi e che ha posato anche con Luca Mangoni per uno scatto finito in un divertente post su Instagram.