Gossip, dopo dieci anni di silenzio tornano col brano Crazy Again

E' finalmente disponibile in digitale Crazy Again , il nuovo singolo dell’acclamato trio indie-rock che anticipa l’album di inediti Real Power in uscita il 22 marzo 2024 e da oggi disponibile in pre-order: https://realpower.lnk.to/GOSSIP . Il brano entrerà in rotazione radiofonica dal 24 novembre.

Crazy Again è un brano pop che “parla di essere realmente innamorati e di sentirsi al sicuro”, come afferma la frontwoman Beth Ditto, e anticipa la reunion con il rinomato produttore Rick Rubin, che ha guidato l’album di successo Music For Men del 2009.

Esortati da Rubin, la band ha iniziato a registrare il nuovo album Real Power nel 2019, dopo aver completato il tour per il decimo anniversario di Music For Men. Registrato nello studio casalingo di Rubin a Kauai, il processo di registrazione è stato temporaneamente interrotto dalla pandemia e ripreso quando sono terminate le restrizioni. Il risultato è una celebrazione composta da 11 tracce della potente forza della musica, della gioia dell’espressione creativa e del potere della famiglia scelta in seguito a traumi collettivi e personali. Real Power annuncia una nuova maturità: "Quando abbiamo iniziato, gran parte dei Gossip era basato sul fuggire via: era un tema sempre presente nella musica – dichiara Beth Ditto – Siamo sopravvissuti. Siamo partiti da zero e ce l’abbiamo fatta da lì. Ed essere qui 20 anni dopo e continuare a fare musica insieme è semplicemente incredibile".



Questa la tracklist dell’album Real Power

01 Act Of God



02 Real Power

03 Don't Be Afraid

04 Crazy Again

05 Edge Of The Sun

06 Give It Up For Love

07 Turn The Card

08 Tell Me Something

09 Light It Up

10 Tough

11 Peace and Quiet