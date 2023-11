La possibile scaletta del concerto dei Darkness all'Alcatraz di Milano

Il tour europeo dei The Darkness continua. E, dopo il debutto a Ciampino, è giunta l'ora della seconda tappa italiana: l'Alcatraz di Milano. La scaletta ufficiale non è stata diffusa, ma è probabile che non si discosti molto dalla setlist del precedente show

"Quando Permission to Land è arrivato, vent'anni fa, eravamo sotto shock", ha raccontato il frontman Justin Hawkins . "Come per magia, il Rock non era morto! Il divertimento non era bandito! E lo Spandex era di nuovo quasi accettabile". E ora? Ora si applicano le stesse regole! "Quindi, per favore, infilatevi quei leggings inappropriati, pettinatevi la chioma e venite a festeggiare con noi!", ha scherzato.

Con il loro tour europeo, i The Darkness celebrano il ventennale di Permission to Land . Tuttavia, la band non ha intenzione di fermarsi qui: ha anzi in serbo molte altre date in diversi angoli di mondo, a cominciare dal Giappone (dove tormerà dopo 18 anni).

Martedì 14 novembre, i The Darkness sono attesi all' Alcatraz di Milano . La seconda tappa italiana fa parte del più ampio tour europeo del gruppo hard rock britannico, cominciato il 7 novembre a Berlino e con finale il 24 novembre ad Amsterdam.

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto dei The Darkness all'Alcatraz di Milano non è stata diffusa. Tuttavia, è probabile che replichi - almeno in parte - la setlist del concerto all'Orion di Ciampino:

Black Shuck

Get Your Hands Off My Woman

Growing On Me

Friday Night

Love Is Only A Feeling

Street Spirit (cover dei Radiohead)

The Best Of Me

Makin’ Out

Curse Of The Tollund Man

I Love You 5 Times

I Believe In A Thing Called Love

Holding My Own

Love On The Rocks With No Ice