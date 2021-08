Darkness, il video che anticipa il nuovo album “Motorheart"

Justin Hawkins e compagni hanno pubblicato il primo singolo estratto dal loro settimo disco che verrà, la cui uscita è prevista per il 19 novembre. Si tratta della title track, accompagnata dal lyric video che ha come protagonista assoluta la comicità irresistibile del frontman della band britannica. Oltre a tanto bel metal, hard rock, "hard pop" e virtuosismi vari

L'attesa per il prossimo disco dei Darkness è stata "un filino" stemperata: Justin Hawkins e compagni hanno pubblicato il primo singolo estratto dall'album che uscirà il 19 novembre, Motorheart . E si tratta proprio della title track, Motorheart dunque, accompagnata dal divertentissimo lyric video. Il singolo è prodotto dal fratello del frontman, Dan Hawkins (chitarra ritmica e voce secondaria della band britannica), che Justin ha incensato con le parole "Dan ha fatto un lavoro fantastico sulla produzione". E, oltre a incensare il lavoro del fratello, si è anche parecchio auto-incensato... A suo avviso, infatti, questa nuova fatica discografica è la migliore di tutte quelle collezionate dalla sua band fino a ora. “Motorheart spacca più di qualsiasi cosa abbiamo fatto prima. Mi rende felice e orgoglioso di alzare il volume della canzone e far tremare il mio chalet svizzero fino alle fondamenta. Dan ha fatto un lavoro fantastico sulla produzione”, ha dichiarato il carismatico cantante. I fan se lo augurano eccome, anche se superare capolavori del calibro di Permission to Land e One Way Ticket to Hell... and Back (il debutto dei Darkness, uscito nel 2003, e il secondo del 2005) così come Easter Is Cancelled, l'ultimo disco del gruppo dato alle stampe nel 2019, sarà dura... Motorheart è il seguito ideale di Easter Is Cancelled e sarà il settimo album in studio dei Darkness. Nella loro discografia spiccano anche Hot Cakes, Last of Our Kind e Pinewood Smile, rispettivamente le loro gesta discografiche dal 2012 al 2017.

Il video



Il video lyric del singolo Motorheart ha già in nuce tutti gli elementi che caratterizzeranno il disco omonimo.

Un sound che mescola metal, hard rock, "hard pop" e virtuosismi che ben testimoniano quanto questa band sappia suonare divinamente. E cantare, pure: l'estensione vocale di Justin Hawkins rimane infatti uno dei grandi misteri della storia delle sette note...

Oltre alla sua ugola d'oro, l'altra grande protagonista di questo video che anticipa ciò che ci aspetta è la sua altrettanto divina vis comica. Con un'ironia pazzesca e una non meno importante autoironia, Hawkins ci accompagna mano per mano nello spirito del settimo album in studio dei Darkness. Tanta comicità (basti vedere come si è conciato per l'occasione. Inoltre le scene di lui che armeggia l'aspirapolvere sono da Rock and Roll Hall of Fame, oltre che da Fusi di testa-Wayne's World) per sorridere e ridere un po', oltre a godersi dell'ottima musica.

Per il disco a lunga distanza (l'ultimo risale al 2019) ma anche a lungo distanziamento (dai fan, a causa della pandemia), questi due ingredienti erano fondamentali per una ricetta che non tradisse lo spirito della band britannica. Uno spirito che sempre li ha portati a farci annuire con piena soddisfazione ascoltandoli mentre sorridiamo con altrettanto pieno godimento guardandoli. E mai come oggi avevamo bisogno di questo tocco di leggerezza, quindi grazie Darkness.