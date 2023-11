Ligabue, la possibile scaletta del concerto all'Rds Stadium di Genova

Lunedì 13 novembre il cantautore si esibirà all'Rds Stadium di Genova. Cambiando ogni sera la scaletta, la setlist ufficiale non è stata diffusa. Tuttavia, è probabile che non si discosti molto da quella portata in scena al Forum di Assago (Milano) sabato 11 novembre

Lunedì 13 novembre, il tour di Ligabue Dedicato a Noi fa tappa all'RDS Stadium di Genova. Qui il rocker di Correggio porterà in scena i suoi più grandi successi, ma anche brani tratti dal nuovo album.

La voglia di soprendere

A ogni data, nella stessa location come in location diverse, Ligabue regalerà al pubblico una scaletta diversa. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso: "Ci sono sorprese che mi piace lasciare come tali: vorrei offrire ancora alla gente la possibilità di sorprendersi". Il rocker non ama che i suoi fan sappiano esattamente cosa aspettarsi, perché hanno letto la scaletta del giorno prima. Ovviamente, ciò è più costoso e più dispendioso in termini di tempo ed energia, ma è sicuramente più godibile per lo spettatore.

Dopo Geova, il tour di Ligabue toccherà: