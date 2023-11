Salmo e Noyz Narcos in tour, annunciati due concerti nel 2024

I fan ci speravano ma chissà se, in cuor loro, ci credevano veramente. E invece quella che era una speranza è diventata una doppia realtà. Salmo & Noyz annunciano Hellraisers due speciali date evento previste a Milano e Roma nel 2024 in cui ripercorreranno i loro successi e presenteranno per la prima volta dal vivo i brani del joint album CVLT , uscito lo scorso 3 novembre. I live, prodotti da Vivo Concerti, si terranno sabato 15 giugno alla Fiera Milano Live - Rho e venerdì 21 giugno al Rock in Roma. I biglietti per le due date sono disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 9 novembre 2023 dalle ore 15 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 14 novembre 2023 alle ore 11.

CVLT , l’album collaborativo di Salmo e Noyz Narcos , ha già scalato le classifiche e a solo un giorno dall’uscita il disco ha conquistato il primo posto nella classifica album di Apple Music e tutti i brani si sono posizionati in Top20 su Spotify e in Top25 su Apple Music, mentre la Chart dei brani in tendenza Amazon Music vede 10 brani nella Top 50. Inoltre su YouTube RESPIRA feat. Marracash è #1 in tendenza nella sezione Musica, seguito da ANTHEM in posizione #2 e il video ufficiale di INCUBI alla #3. L’ondata generata dall’arrivo di CVLT ha infine superato i confini italiani conquistando la posizione #3 della Spotify Debut Album Global nel primo weekend dalla pubblicazione. Il disco è un manifesto di ciò che da sempre caratterizza la produzione dei due rapper. Un immaginario ben definito, che pesca a piene mani dal rap, dall’hip hop, dal cinema, ma anche dalle rispettive carriere, omaggiate a più riprese. Il rap è al centro di un viaggio lungo 15 tracce e in CVLT trova spazio attraverso diverse declinazioni, senza mai allontanarsi dalla matrice originale. Il disco riflette al 100 per 100 le personalità di Salmo & Noyz Narcos. Alle produzioni troviamo (in ordine di apparizione) Luciennn, lo stesso Salmo, Sine e Ford78. Un nucleo ristretto, scelto appositamente perché in grado di dar vita al tappeto sonoro ideale per le penne dei due rapper. Poche anche le collaborazioni, scelte anche queste in virtù della loro capacità di calarsi in un immaginario ben delineato: Marracash, Kid Yugi, Coez e Frah Quintale.

HELLRAISERS, I DUE CONCERTI

Dopo aver disseminato indizi per molti mesi, “CVLT” è stato annunciato con un corto speciale, prodotto da Think Cattleya e Maestro, scritto e diretto dal maestro dell’horror Dario Argento, affiancato alla regia dal duo YouNuts! (disponibile su Prime Video). Il cortometraggio è stato proiettato alla Festa del Cinema di Roma, assieme a un making of inedito del disco con immagini backstage dal set e all’anteprima assoluta del videoclip del brano “INCUBI”, ora disponibile su YouTube (guarda qui) e #3 in tendenza nella sezione musica. Da sempre avvezzi a scardinare i connotati della scena, Salmo & Noyz Narcos formeranno un’alleanza di fuoco anche dal vivo: HELLRAISERS vedrà sullo stesso palco due leggende viventi del rap italiano per due show imperdibili che hanno tutte le carte in regola per rimanere indelebili nella memoria del pubblico.



HELLRAISERS | CALENDARIO DATE

Sabato 15 giugno 2024 - MILANO @ Fiera Milano Live - Rho

Venerdì 21 giugno 2024 - ROMA @ Rock in Roma – Ippodromo Capannelle



