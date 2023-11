Money Trees è il primo brano ufficiale della cantautrice urban Raffaella Zago . Il singolo esce per Groovin Recordings , etichetta che, con questo brano, si lancia sul mercato discografico italiano dopo vari exploit internazionali. Per questo suo ingresso ufficiale nel mondo della musica, l'artista padovana classe 1998 e residente a Milano reinterpreta Money Trees , brano del 2012 firmato Kendrick Lamar , con un riarrangiamento che lo rende riconoscibile solo agli ascoltatori più attenti.

Il ritmo sospeso e le barre dell’artista statunitense, infatti, prendono una nuova forma amalgamandosi con l’arrangiamento nu-soul e il calore della voce di Raffaella Zago, che ha composto una nuova melodia per il brano: “Dopo lo studio approfondito che ho dedicato alla black music nel suo insieme -racconta Raffaella Zago-, mi sono soffermata molto sull’hip hop e, in particolar modo, su un artista come Kendrick Lamar. Ecco perché ho scelto di pubblicare subito, prima di una serie di inediti, un rifacimento di un suo pezzo. La particolarità della mia reinterpretazione è che ho mantenuto timing, groove e scansione delle frasi originali, aggiungendo una melodia composta interamente da me. Kendrick Lamar fa parte di una piccola cerchia di artisti che mi hanno cambiato la vita e non potevo scegliere miglior modo per cominciare questo fantastico viaggio!”.