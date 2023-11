Dinastia, il suo album Nuovo Cinema Condiviso ha una playlist

Sunshine of Your Love – Cream

Questo brano dei Cream lo trovate in Goodfellas, uno dei miei film preferiti di Scorsese con un cast stellare. E’ un brano che solitamente quando sto pianificando qualcosa da fare perché mi mette carica. Clapton dice che il riff, che almeno una volta nella vita abbiamo ascoltato tutti, è ispirato ad Hendrix, dopo aver assistito a un suo concerto. A proposito di Scorsese e di questo film vi invito all’ascolto di “Come Martin” , contenuta all’interno del mio ultimo album, “Nuovo Cinema Condiviso”. È una canzone dove faccio un excursus della filmografia del regista e per Goodfellas ho dedicato qualche rima



Burnin' and Lootin – Bob Marley and The Wailers

Classicone di Bob Marley insieme ai The Wailers, il film dove lo ritroviamo è “La haine” (L’odio), uno dei film più iconici per chi ama l’Hip Hop, infatti conoscere questo titolo è prassi. Poi Bob Marley lo si ascolta a priori. Se in una stanza mettete gente che ascolta metal insieme a chi ascolta rap e volete trovare un punto in comune basta mettere una canzone di Bob Marley e vedrete che piacerà a tutti. Tornando al film è una denuncia bella e buona alla polizia francese violenta degli anni 90, tanti i premi

della critica quanto le polemiche che la pellicola ai tempi sollevò.



In crescita – Cor Veleno

Canzone del gruppo romano che troviamo dentro un film dei Manetti Bros, “Zora la vampira”, film con dentro il cast parecchia della scena underground rap dei primi 2000, arricchito da una giovanissima Micaela Ramazzotti e un divertente Carlo Verdone che ha creduto nel lavoro dei due fratelli registi. La voce inconfondibile del compianto Primo è riconoscibilissima ed è sinonimo di qualità ad ogni pezzo. Il film mette in scena attraverso un “vampiro” il disagio degli stranieri in Italia, di certo non è tra le migliori prove dei fratelli registi ma sicuramente è un film che alla scena rap ha fatto molto bene.



Gimme Shelter – The Rolling Stones

Brano presente in “The Departed”, altro film di Scorsese con un Jack Nicholson in formissima e un cast altrettanto all’altezza. Brano degli eterni giovani che non hanno bisogno di presentazione. Il potere di questa canzone sta nel raccontare “la paura” di quegli anni in cui fu scritta ma allo stesso tempo prestarsi all’attualità senza mai sembrava “vecchia”. Un inno al coraggio e a non farsi travolgere dagli eventi negativi.



You can never hold back spring – Tom Waits

Questa canzone l’ho scoperta proprio grazie a al film dove è inserita “La tigre e la neve” di Benigni. A dire il vero ho scoperto proprio la musica di Tom Waits grazie a quel film, e me ne sono innamorato sin dal primo ascolto. Da quando conosco la musica di Tom Waits è diventato fonte di ispirazione per ogni canzone che ho scritto anche se faccio tutt’altro genere. Mi piace il suo mood nelle canzoni e cerco spesso di “imitarlo” su alcune cose, quel tipo di comunicazione pacata ma allo stesso tempo diretta mi fa impazzire.



Via Con Me – Paolo Conte

Una canzone che metto sempre quando parto per un lungo viaggio, la possiamo ascoltare dentro “La meglio gioventù”, miniserie che racconta la vita di un gruppo di amici in cui nonostante gli anni passati in molti ancora oggi possono ritrovarsi. Ma il pezzo è così famoso che negli anni lo hanno coverizzato e inserito in altre pellicole, come “Tu mi turbi” dove troviamo una versione della canzone di Benigni. Ovviamente la prima versione, l’originale, resta la più bella a mio avviso.



Everybody's Gotta Learn Sometimes (versione di Beck)

In questo caso la canzone a cui sono affezionato è una cover di un singolo dei The Korgis, nella versione cantata da Beck. La canzone si trova nei titoli di coda di uno dei film più belli che abbia mai visto: “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, il riadattamento del titolo italiano invece è bruttissimo (“Se mi lasci ti cancello”). La colonna sonora di questo film è tutta bella a dire il vero, ci sono dei componimenti

al piano di Jon Brion che hanno anche ispirato un vecchio ep di Ghemon (Embrionale) che vi consiglio di andare a recuperare.



Lose yourself – Eminem

Questa canzone, che si trova in “8mile”, ha fatto da interruttore a una scena rap mondiale che si era ormai spenta e ancora oggi ascoltarla mi fa battere il cuore. Nel 96 morivano 2 capi saldi della scena rap americana e per certi versi moriva con loro l’attenzione per il genere, un oblio durato fino all’arrivo di un rapper bianco che ha riacceso tutto con le sue rime pungenti e un flow all’avanguardia. Un film che ha rappresentato la maggior parte della generazione di quegli anni.



Spaccacuore – Samuele Bersani

Samuele Bersani che è da sempre uno dei miei cantautori preferiti insieme a un trio di comici che adoro per un film perfetto che unisce storytelling, comicità e sentimenti in un’unica cosa, cosa vuoi di più? Questa canzone accompagnata da quelle immagini è diventata ancora più iconica di quello che era già di suo. Per chi scrive d’amore credo che questo brano rappresenti l’eterno metro di paragone, irraggiungibile a mio avviso. Bersani in quegli anni ha sfornato una dietro l’altra canzoni che sono rimaste nel tempo.



Collide - Tiana Major9, Earthgang

Questo brano è contenuto nel film “Queen & Slim”, che è un po’ una chiave moderna di Bonnie e Clyde. In questo film ci sono brani come questo che ti fanno scoprire un neo soul di ultima generazione, ma ci sono anche artisti del calibro di Lauren Hill, se vi piace il rap fatto bene e derivati consiglio di vedere questo bel film. Tiana Major9 è una di quelle artiste della Motown Record che ancora oggi produce a regimi altissimi musica fatta per restare e per calcare gli anni in cui viene pubblicata. Gli earthgang

invece sono un duo hip hop di Atlanta che vengono fuori da una realtà chiama Dreamville Record, nata dal genio di JCole.