Romina Falconi e la chiacchierata storia di Maria Gasolina: il video

Maria Gasolina è una storia chiacchierata, la storia di una bella ragazza che decide di stare con un uomo facoltoso e molto più grande di lei, senza preoccuparsi delle critiche. È stata la mia storia, quando ho amato l'unico buon partito della mia vita e ci ho convissuto. Tanti anni di differenza e due conti in banca decisamente diversi. Maria ero io, agli occhi della gente, criticabile e scabrosa già sulla carta. Quando tutto era pronto per far uscire “Maria Gasolina” ho pensato che ci sarebbe voluta una trovata che attirasse l’attenzione, così ho deciso di posizionare un maxi cartellone anonimo posizionato in Galleria Santa Radegonda a Milano (MM Duomo) con scritto “Maria, non importa cosa dicono i miei figli. Ho trent’anni più di te, ma sono trent’anni di saggezza che posso offrirti. Se torni da me, ti intesto tutto. Gastone”. Il cartellone è stato un esperimento sociale per anticipare le tematiche del singolo, quanti si sarebbero schierati dalla parte di Maria e Gastone e quanti invece li avrebbero criticati? Ci si può permettere di criticare una storia che non si conosce fino in fondo?



I peccatori e i chiacchierati mi affascinano decisamente di più ed ecco che con Roberto Casalino ho scritto questo singolo. Nelle canzoni, come sul palco, riesco ad avere un coraggio che non so avere nella vita. Così anche in questo video, dove provoco senza timidezza. Prendo a muovere la gonna lunga e mi immedesimo in questa creatura da avanspettacolo. Vorrei essere lei, che se ne infischia dei pareri della gente, vorrei avere il suo modo di ballare sulle nostre teste e nostri pensieri cattivi e dire: "fai un po' come ti pare, tanto al resto ci pensa la vita". La canzone mette a fuoco il concetto di "do ut des," dinamica per cui le persone entrano in una relazione con l'aspettativa tacita e interessata che ci debba essere un tornaconto personale, una specie di scambio equo o di contratto implicito, dove entrambe le parti devono dare qualcosa per ricevere qualcos'altro in cambio. Un altro tema cruciale è il "diritto all'ozio," che enfatizza l'importanza di ottenere il massimo dalla vita con il minimo sforzo. Non a caso, nel Sud America, "Maria Gasolina" è il termine usato per riferirsi a una donna che frequenta uomini ricchi, suggerendo una ricerca di serenità e comfort attraverso mezzi facili e poco faticosi.



Sono Maria, che si è ricucita il cuore con qualche spilla da balia avanzato dalle etichette degli outlet e che ha smesso di puntare alla felicità, meglio puntare sulla serenità. La casa discografica è Freak & Chic e la distribuzione è a cura di Ada Music Italy. Il video lo ha diretto Niccolò Savinelli. È stato girato al Grand Hotel Billia e al Casinò de la Vallée di Saint Vincent. Girare nel Grand Hotel Billia di Saint Vincent è stato un onore, abbiamo riso moltissimo ed è stato molto bello recitare le scene in un'atmosfera tanto preziosa. Mi sentivo davvero una principessa, sembrava che tutti i pianeti fossero allineati. A un certo punto mi è proprio uscito spontaneo: "Ma sai il ruolo di mantenuta mi starebbe proprio bene?" Non dimenticherò mai questi momenti e quel posto. La location più preziosa mai vissuta in un video!