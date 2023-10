Il concerto si è prolungato per mezz'ora oltre l'orario di fine previsto, per via di alcuni problemi tecnici e di un ritardo nell'inizio dello show

Tuttavia, il comune di Greenwich non sembra voler indagare sull'accaduto, in quanto si attiene al regolamento comunale anziché a quello del palazzetto (e, secondo il Comune, gli eventi devono finire entro mezzanotte).

Secondo il The Sun, il management dell'arena prevede una multa di 10mila sterline per ogni minuto sforato.

Perché quell'interruzione così brusca? Perché, dal lunedì al sabato, gli eventi alla O2 Arena non possono finire oltre le 23.00, mentre la domenica il "coprifuoco" è alle 22.30. La cantante ha dunque sforato di mezz'ora , rischiando di far perdere ai fan l'ultima metro per il rientro.

La cantante avrebbe dovuto terminare lo spettacolo in scena alla O2 Arena alle 22:30 , ma è durato fino alle 23:00 , terminando poi bruscamente con quattro canzoni in scaletta ancora da fare.

Secondo quanto riportato dal The Sun, Madonna rischia una multa di 300mila sterline per aver infranto una regola fondamentale durante il concerto che, domenica 15 ottobre, ha dato il via al Celebration Tour .

La rabbia dei fan

I fan non hanno preso benissimo il ritardo. Anzi, hanno sottolineato che Madonna avrebbe avuto tutto il tempo di completare il suo spettacolo di due ore se si fosse presentata sul palco all'orario previsto, e cioè alle 21.00. Non solo: su X (ex Twitter) hanno anche sfogato la loro frustrazione per aver speso fino a 1.300 sterline per i biglietti.

Già il concerto di sabato, peraltro, aveva avuto qualche problema. Dopo la quarta canzone, la popstar si era dovuta fermare a causa di problemi tecnici con il suono. Essendo una professionista decisamente rodata, in quell'occasione aveva preso il controllo della situazione annunciando che la sua troupe avrebbe dovuto "premere il pulsante di ripristino".

"Questo è esattamente quello che vorresti che non accadesse durante la tua serata di apertura, quindi non era previsto, mi dispiace", ha detto la superstar ai fan. Per permettere ai tecnici di risolvere il problema, ha poi intrattenuto il pubblico con qualche aneddoto del passato. Ha ricordato quanto fosse difficile la vita mentre suonava nella sua prima band, quando era "al verde, affamata e senza soldi", ma era ancora ottimista e poteva "vedere il futuro".

Il Celebration Tour porterà Madonna in giro per l'Europa fino al 6 dicembre, quando tornerà alla O2 Arena di Londra per altri due spettacoli.

La superstar del pop si sposterà poi in Nord America il 13 dicembre con tre spettacoli al Barclays Center di Brooklyn, New York.