Enzo Jannacci, esce l’inedito “Non posso sporcarmi il vestito"

In occasione dell'uscita del pre-order, Ala Bianca pubblica il primo brano inedito contenuto nel disco, “ Non posso sporcarmi il vestito” , una canzone recuperata tra le registrazioni del giovane Enzo, opportunamente ‘restaurata’

A dieci anni dalla scomparsa di Enzo Jannacci , Ala Bianca pubblica, il 17 novembre, il vinile “Enzo Jannacci - Qualcosa da ascoltare - tra inediti e rarità” , un album prezioso che raccoglie registrazioni private dei primi anni di attività artistica di Enzo, restaurate e masterizzate e tre brani inediti. Il vinile è da oggi disponibile in pre-order

Il videoclip

Il brano è accompagnato da un videoclip, firmato da Ranuccio Sodi con l'animazione dello Studio Convertino & Designers, che racconta Enzo Jannacci attraverso i personaggi delle sue canzoni L'intento del video è quello di ricordare tutto il mondo di Enzo sotto forma di inseguimento ripercorrendo i suoi successi e cercando di dare un volto alle sue creature come il Barbun in scarp de tennis, l’Armando o Vincenzina, personaggi che Jannacci, con la musica e soprattutto con l’interpretazione, ha reso veri e concreti dotandoli quasi di una tangibile fisicità.

“Non posso sporcarmi il vestito” è inoltre sincronizzato nel docufilm di Giorgio Verdelli: “Enzo Jannacci, Vengo Anch’io”, presentato in anteprima alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e distribuito in sala da MEDUSA dall’11 Settembre.