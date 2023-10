Drillionaire in concerto al Mediolanum Forum con tanti ospiti

Drillionaire , direttore artistico e produttore, ha annunciato un concerto evento per il 17 dicembre . Attesi tantissimi nomi sul palco del Mediolanum Forum di Milano .

drillionaire: “stiamo preparando uno show senza precedenti"

Drillionaire è tra i produttori più popolari del momento grazie alle innumerevoli collaborazioni che gli hanno permesso di conquistare un posto di rilievo nella scena musicale italiana. Per celebrare una carriera in continua ascesa e impreziosita da 10, album di debutto pubblicato a giugno e già certificato disco di platino, il produttore ha annunciato un evento speciale.



Il 17 dicembre Drillionaire salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano insieme a un gran numero di ospiti provenienti prevalentemente dal mondo del rap e della trap. Drillionaire ha dichiarato: “Per me oggi è un giorno davvero importante. Penso sia arrivato il momento di spendere due parole sul percorso che mi ha portato fino a questo momento. Dire semplicemente grazie agli artisti con cui ho lavorato giorno dopo giorno per arrivare fino a qui credo sia riduttivo”.