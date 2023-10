Ciao sono Fàscal, e sono un po' emozionato nel presentarvi il mio nuovo singolo, Detesto gli spoiler. La canzone nasce dalla voglia di rimettersi in gioco dopo una delusione d'amore. E quale modo migliore se non “vietando le parole”? Si, dico sul serio: via i sentimenti, niente promesse: un sincero "vediamo come va" che si spoglia del pessimismo delle esperienze passate, portando con sé il sapore delle prime volte. Perché all’inizio le relazioni si assomigliano un po’ tutte, e siamo naturalmente portati a fare confronti con amori di cui scorrono già i titoli di coda. Una bella storia va soltanto vissuta, minuto per minuto, gustandosi il susseguirsi delle scene sullo schermo che dispiegano, a poco a poco, la trama del film.



In questo “film” troviamo una giovane coppia al primo appuntamento: timidi e un po’ impacciati si nascondono dietro allo schermo del telefono, comunicando con un gioco di sguardi di cui solo loro conoscono le regole. Chissà se troveranno il coraggio di lasciarsi andare. Lasciatevi trasportare dall’intro di chitarra in un’atmosfera di festa, dove la melodia scorre fluida con il testo, seguendo il ritmo incalzante della sezione ritmica. Non vorrei anticiparvi troppo, non sarei coerente con il titolo della canzone. Del resto, noi vogliamo tutto subito: un video dura pochi secondi, ogni fase della vita corre veloce come dentro ad un esame universitario e ci si dimentica con estrema facilità del bambino che ognuno di noi si porta dentro, lasciato lì in un angolo in stand-by assieme a tutto quello che non si ha più tempo di fare. Forse per la paura di crescere, o più semplicemente per non sembrare infantili agli occhi degli altri, pronti ad etichettare come “follia” il voler cercare di raggiungere un sogno, piccolo o grande che sia ed in qualunque fase della vita.



Chi l’ha detto che c’è un “troppo presto” o un “troppo tardi” per fare quello che più ci piace? A me scrivere fa stare bene. E con la musica ho scoperto di riuscire far stare bene anche tutte le persone che, per un motivo o per un altro si ritrovano in quello che racconto, trasformando una qualsiasi nuvola di pensieri in un mondo più divertente, colorato e anche un po’ folle. Ho provato a racchiudere questa visione spensierata nel videoclip della canzone e ora è il momento di farvelo vedere (ma anche ascoltare) qui in anteprima, condividendo con voi una fetta della mia felicità e sperando di sollevare l'umore di chi ne ha bisogno. Io "non prometto niente", ma se siete arrivati fin qui fatemi sapere se vi è piaciuta la canzone.